«Не вернемся к норме»: Голливуд страдает от безработицы

Голливуд столкнулся с массовой безработицей — сотрудники, ранее занятые на производстве, оказались не у дел из-за отказа продюсеров от проектов разной степени величины в связи с ограничениями, вызванными распространением пандемии коронавируса.

В отличие от представителей киноиндустрии, которые могут взять работу на дом, они остались без работы из-за сворачивания съемок, а наемный принцип труда лишил их какой-либо возможной поддержки со стороны работодателя (включая медицинское страхование и оплачиваемые больничные).

«Это первый март за четыре года, когда у меня нет полностью расписанного графика. Съемки, в которых я должна была принимать участие, отложены или ушли в небытие. Другие наемные работники тоже чувствуют тревогу?» — написала Изабелла Олагера, работавшая на съемках независимых фильмов в качестве ассистента режиссера, а также снимавшая рекламу для Facebook.

Реклама

За последние несколько дней многие продюсеры и шоураннеры последовали примеру Роберта Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно», «Мистический квест»), Кристы Вернофф («Анатомия страсти») и Эми Берг («По ту сторону»), которые обратились к руководству своих студий с призывом не распускать съемочные команды и ассистентов или по возможности продолжать выплачивать им зарплату, несмотря на отмены.

Среди тех, кто прислушался к такому обращению, оказалось руководство Universal Television и Comcast, чьи сотрудники, занятые на производстве сериала «Пожарные Чикаго», получили двухнедельную оплату своего труда. Аналогичным образом поступила и администрация Warner Media со съемочной группой проекта «Праведные Джемстоуны».

Представители индустрии также основали «фонд помощи» Go Fund Me для поддержки работников, которые оказались в группе риска в связи с крупномасштабным сокращением производства телешоу и фильмов, а профсоюз «Международный альянс работников театральной сцены», который насчитывает более 140 тысяч сотрудников, занятых в сфере развлечений, сообщил о пожертвовании в размере $2,5 млн, которое его руководство сделало в пользу сразу нескольких фондов. Поддержку оставшимся без работы сотрудникам по найму также решили оказать в администрации штатов Калифорния и Нью-Йорк, где были упрощены процедуры доступа к пособию по безработице и введен мораторий на выселение жильцов за неуплату.

Несмотря на это, представители киноиндустрии продолжают испытывать серьезные проблемы, вызванные распространением вируса. По словам продюсера документальных передач Джоанны Вандерспул, большая часть членов ассоциации документалистов из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, которая включает в себя более тысячи человек, осталась без работы и каких-либо компенсирующих выплат со стороны продюсеров.

Она также подчеркнула, что текущая ситуация стала новым витком проблемы с понижением зарплат, которая образовалась в прошлом году из-за увеличения числа наемных сценаристов и соответствующих предложений на рынке труда.

«Я уже целый месяц провела без работы в этом году, и похоже, что следующий месяц будет таким же из-за этого кризиса с коронавирусом», — заявила Вандерспул.

Продюсер Джесс Вайсс выразила опасение, что текущие потери могут оказать серьезное влияние на будущее индустрии.

«Моя самая большая тревога — мысль о том, что индустрия уже не вернется к нормальному состоянию. Март традиционно был временем производства и подготовки к производству проектов, которые запускались летом, это самое насыщенное время», — пояснила она.