Уходят на карантин: в России закроют кинотеатры и музеи

Министерство культуры России распорядилось о закрытии всех федеральных учреждений на карантин. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства приказе от 17 марта. Сколько продлятся ограничения, пока не уточняется.

Под действие приказа попадают музеи, театры, филармонии, цирки, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов. Решение о приостановке деятельности принято в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по сдерживанию COVID-19. Согласно распоряжению, вплоть до 10 апреля в Москве запрещаются массовые мероприятия численностью более 50 человек.

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«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — следует из распоряжения.

Вскоре после обнародования указа об отмене спектаклей сообщили многие столичные театры. Одним из первых с соответствующим заявлением выступил «Современник». Отменили «живой» показ спектаклей из-за коронавируса также Большой театр, МХТ имени Чехова и Московский театр на Таганке. При этом в последнем пообещали показать некоторые запланированные на период запрета постановки в онлайн-формате.

«Запланированные на 28 и 29 марта премьерные показы спектакля «Снегурочка» состоятся — целиком и полностью онлайн. Наша недавняя премьера и один из самых аншлаговых спектаклей — «Ле Тартюф. Комедия», назначенный на 3 апреля и полностью проданный еще несколько недель назад, тоже будет показан онлайн. Театр в ближайшее время разработает механизм проведения трансляции».

В то же время в чеховском МХТ запланированные на 17 марта — 10 апреля спектакли перенесли на грядущую осень.

«Все спектакли Основной, Малой и Новой сцен МХТ имени А. П. Чехова, назначенные на период с 17 марта по 10 апреля, переносятся на сентябрь 2020 года. Купленные билеты действительны. Даты переноса будут объявлены в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе театра.

Отправились на карантин ГМИИ им. А.С. Пушкина и Третьяковская галерея. Ориентировочно музеи закрыты до 10 апреля 2020 года, но срок может быть продлен. В ГМИИ им. А.С. Пушкина также отменили все мероприятия, но заверили, что стоимость ранее приобретенных билетов и оплаченных экскурсий будет возвращена в полном объеме.

По последним данным, в России число зараженных увеличилось до 114 человек. В мире более 187 тыс. заболевших. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились 13 903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших. Почти все новые случаи зарегистрированы за пределами Китая, откуда началась пандемия.