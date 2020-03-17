Худший фильм: «Кошки» забрали шесть статуэток «Золотой малины»

В связи с активным распространением коронавируса юбилейная 40-я церемония вручения сатирической антипремии «Золотая малина» проходила в онлайн-формате. В этом году ее триумфатором стала экранизация бродвейского мюзикла «Кошки». Картина режиссера Тома Хупера одержала победу в шести номинациях, включая «Худший фильм года». Об этом сообщается в ролике «Версия изоляции» на YouTube-канале Razzie Channel.

Помимо главной награды фильм победил в номинациях «Худшая режиссура» и «Худший сценарий», написанный Хупером в соавторстве с Ли Холлом. Обе статуэтки за худшую актерскую игру второго плана также достались «Кошкам» благодаря Джеймсу Кордену и Ребел Уилсон. «Худшей комбинацией на экране» жюри признало «Два любых полукошачьих-получеловечьих комка шерсти» в экранизации мюзикла.

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Премию за худшую актерскую игру получила Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в триллере «Призраки Шэрон Тейт», а худшим актером стал Джон Траволта, снявшийся в фильмах «Бок о бок» и «Фанат». Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» завоевал награды в номинациях «Худший ремейк, подделка или сиквел» и «Самое безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности», а приз за восстановление репутации получил Эдди Мерфи за роль в байопике «Меня зовут Долемайт».

Пародийная премия «Золотая малина», которую также называют «Рэззи», была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Этимология ее названия относится к жаргонному выражению (to) blow raspberry (tongue), что означает «пренебрежительно хмыкнуть», демонстрируя насмешку. Премия присуждается путем голосования членов Фонда «Золотая малина», в который входят около 500 человек из 12 стран. Статуэтка представляет собой покрытую золотой краской пластиковую малину, стоимость которой не превышает $5 (в эту сумму входит обязательный налог с продаж).

Критика экранизации мюзикла «Кошки» началась сразу после выхода первого трейлера в июле прошлого года на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. В данный момент опубликованный на YouTube ролик набрал 8,7 млн просмотров, 62 тыс. отметок «Нравится» и 171 тыс. дизлайков. В комментариях трейлер раскритиковали за сочетание странных спецэффектов, гладких тел и человеческих лиц с «кошачьим» гримом.

«Это видео тревожит меня и заставляет чувствовать себя дискомфортно», «Это ужасно, уберите это от меня!», «Это не кошка. Это даже не человек. Это мерзость!» — написали поклонники одного из самых популярных мюзиклов в истории.

Большое недоумение пользователей вызвало неумелое использование звездного каста, в который вошли Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Джуди Денч и другие.

«Вы собрали всех этих прекрасных людей... для этого?», «Может быть, актеры просто устали от излишней любви своих фанатов», писали зрители.

После выхода трейлера в Сети начали распространяться многочисленные мемы и фотожабы, посвященные нелепым спецэффектам «Кошек». В начале декабря Хупер в интервью изданию Empire признался, что его удивил негативный отклик на первые трейлеры киноленты.

«Я был потрясен, я совсем не думал, что там есть что-то противоречивое. Забавно, что «Кошки» стали темой для обсуждения номер один в мире, по крайней мере, на несколько часов», — сказал режиссер.

Он заявил, что после выхода трейлера художники продолжили работать над анимацией, а зрительская реакция помогла исправить недочеты графики.

«Мы закончили съемки в марте, и все визуальные эффекты были на ранней стадии. Некоторые резкие комментарии помогли найти ключ к тому, как можно усовершенствовать результат», — отметил Хупер.

Нашумевшая картина вышла в прокат 16 декабря и показала ожидаемо слабые результаты. Общие сборы «Кошек» составили $74,4 млн при бюджете $90 млн.