«Арканзас», «Душа», Нагиев и другие трейлеры недели

«Душа» («Soul»), Пит Доктер и Кемп Пауэрс. Премьера в России — 18 июня

Студии Disney и Pixar опубликовали трейлер мультфильма «Душа» о человеке, чья душа отделилась от тела и отправилась в путешествие между мирами. По словам режиссера Пита Доктера, на создание ленты его вдохновило рождение сына, который сразу показался ему человеком с ярко выраженной индивидуальностью. Авторы мультфильма обещают порассуждать о желаниях, мечтах и о том, что делает человека тем, кто он есть.

«Арканзас» («Arkansas»), Кларк Дьюк. Мировая премьера — 15 марта

Киностудия Lionsgate опубликовала дебютный трейлер криминальной драмы «Арканзас», основанной на одноименной книге. Главные герои истории — наркокурьеры Кайл и Свин, живущие под влиянием наркобарона, которого они никогда не встречали. Когда одна из сделок протекает неправильно и влечет за собой опасные последствия, наркобарон ошибочно видит угрозу своей империи в Кайле и Свине. Главные роли в фильме сыграли Винс Вон, Лиам Хемсворт, Джон Малкович и Кларк Дьюк.

«Гудбай, Америка!», Сарик Андреасян. Премьера в России — 22 апреля

Режиссер Сарик Андреасян опубликовал на своем YouTube-канале «Сарик Live» трейлер комедийной драмы «Гудбай, Америка!», одну из главных ролей в которой сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Картина основана на историях нескольких россиян, отправившихся жить в США. Вместе с Нагиевым главные роли в ленте сыграли Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Лянка Грыу и другие.

«Карьер» («The Quarry»), Скотт Тимс

Студия Lionsgate показала первый официальный трейлер техасского триллера «Карьер», основанного на одноименном романе Дэймона Галгута. Сюжет фильма начинается с приезда в город таинственного священника, который поселяется в захудалой церкви. Несмотря на недоверие многих горожан, включая начальника местной полиции, братьев-торговцев наркотиками и набожную женщину, при новом священнике приход в церковь растет. Главные роли в картине сыграли Ши Уигам, Майкл Шеннон, Бобби Сото, Каталина Сандино Морено и Бруно Бичир.

«За тобой» («Behind you»), Эндрю Мехам и Мэтью Уэдон

В сети появился первый трейлер инди-хоррора, дословный перевод которого — «За тобой» («Behind you») студии Vertical Ent. Режиссерский дебют начинающих режиссеров Эндрю Мехама и Мэтью Уэдона посвящен истории двух сестер. По сюжету триллера девушки отправляются жить к своей нелюдимой тете и обнаруживают, что все зеркала в ее доме закрыты или спрятаны. Столкнувшись с жутким зеркалом в подвале, одна из сестер случайно освобождает демона, который преследовал ее мать и тетю много лет назад.

«Вечеринка» («The Dinner Party»), Майлз Долеак. Мировая премьера — 29 мая

Очередной хоррор в списке трейлеров недели — «Вечеринка» актера и режиссера Майлза Долеака. Согласно сюжету фильма, начинающий драматург и его жена посещают званый обед, организованный представителями богатой культурной элиты. Чтобы добиться доверия пары и осуществить свои темные планы, новые знакомые обещают помочь с финансированием последней пьесы героя на Бродвее. В ленте снялись Джереми Лондон, Билл Сейдж, Шерри Икин, Ричи Монтгомери и сам режиссер.

«Таинственный сад» («The Secret Garden»), Марк Манден. Премьера в России — 30 апреля

На YouTube-канале дистрибьютора «Вольга» опубликован русский трейлер фильма «Таинственный сад», снятого по мотивам одноименной книги. Сюжет истории посвящен молодой британской девочке, родившейся в Индии, которая приезжает в Англию сиротой и обнаруживает волшебный сад, спрятанный в особняке ее дяди. В актерский состав картины вошли Колин Ферт, Мейв Дермоди, Джули Уолтерс и другие.