«Это серьезно»: Идрис Эльба заражен коронавирусом

Несмотря на принимаемые руководством киностудий и телеканалов меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса, все больше звезд сообщают в своих соцсетях, что не смогли избежать заражения — последними на данный момент знаменитостями мирового масштаба, чьи анализы оказались положительными, стали британский актер Идрис Эльба и исполнитель роли Тормунда в «Игре престолов» Кристофер Хивью из Норвегии.

Хивью сообщил своим поклонникам о заражении в социальных сетях. Он также отметил, что самоизолировался вместе со своей семьей, чтобы обезопасить окружающих.

«Приветствую из Норвегии! К сожалению, сегодня я получил положительные анализы на коронавирус. Моя семья и я самоизолируемся дома на столь долгий срок, насколько это возможно», — написал он.

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Актер также заверил своих подписчиков, что его родственники чувствуют себя хорошо, а сам он испытывает лишь легкие симптомы простуды.

«Есть люди, для которых риск заражения вирусом может обернуться разрушительным диагнозом, поэтому я призываю вас всех быть максимально аккуратными — мойте руки, держите дистанцию с другими людьми в 1,5 метра, сидите под карантином; просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса», — добавил он.

Хивью выразил уверенность, что объединившись, человечество сможет побороть этот вирус и преодолеть текущий кризис в медицинских заведениях.

«Пожалуйста, посетите сайт центра по контролю за заболеванием в вашей стране и следуйте указаниям, чтобы остаться в безопасности и защитить не только себя, но и все ваше сообщество и особенно тех, кто подвергает себя большему риску, пожилых людей и людей с осложнениями», — заключил он.

С аналогичным призывом выступил и Идрис Эльба, записавший видеообращение для своих подписчиков в социальных сетях.

«Сегодня утром я получил результаты анализа на коронавирус, и они оказались положительными. Да, это отстой. Слушайте, я чувствую себя нормально, Сабрина (Даур, супруга актера, — прим. «Газеты.Ru») не сдавала анализов и чувствует себя нормально. У меня не было никаких симптомов, я решил сдать анализы, потому что понял, что встречался с кем-то, кто также сдал положительные анализы — я узнал об этом в прошлую пятницу», — рассказал он о деталях произошедшего.

По словам актера, он тут же самоизолировался и сдал анализы сам.

«Смотрите, это серьезно. Сейчас настало время серьезно подумать о дистанции с окружающими и мытье рук, а кроме этого вокруг множество людей без видимых симптомов, которые легко могут распространять вирус. Так что сейчас настало время быть по-настоящему бдительным в том, что касается вашего здоровья», — подчеркнул Эльба.

Он также сообщил, что о его заражении и самоизоляции уже знает вся семья и его коллеги. Актер выразил уверенность в том, что на сегодняшний день для общества лучше всего оставаться «прозрачным» и в случае появления малейших подозрений касательно собственного здоровья принимать требуемые меры.

«Мы живем в разделенном мире, мы все это можем почувствовать. Это была чушь, настало время для солидарности. Настало время думать друг о друге. Вокруг множество людей, чьи жизни изменились — среди них и те, кто потерял любимых, и те, кто не был заражен, но оказался без средств к существованию. Это реально», — подытожил он.

На прощание Эльба пообещал поклонникам держать их в курсе изменений в своем состоянии.