«Был один дома»: умер основатель «Гражданской обороны»

В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни скончался один из основателей группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, он же «Кузя УО». Информацию о смерти музыканта-авангардиста, поэта и художника-коллажиста «Фонтанке» подтвердила его подруга Ксения Кислицина, которая обнаружила тело Рябинова в их квартире 16 марта.

«К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет, — рассказала Кислицина. — Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал».

Она также добавила, что у музыканта не было серьезных заболеваний. О других подробностях кончины Рябинова на данный момент не сообщается.

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Константин Рябинов родился в Омске 20 октября 1964 года. В музыку он пришел во второй половине 70-х, когда стал гитаристом в панк-группе Александра Клипова «Иван Морг и Мертвяки». Спустя несколько лет — в 1984-м — он вместе с легендарным Егором Летовым и Андреем Бабенко основал «Гражданскую оборону», впоследствии ставшую одним из важнейших отечественных рок-коллективов. Вскоре после появления группы он был призвал в армию, а уже после демобилизации стал участником проекта «Коммунизм», параллельно вернувшись и в концертный состав «Гражданской обороны», где в разное время отвечал, в частности, за гитару и вокал.

В 1996 году он основал еще один проект — «Кузьма & ВиртУОзы», а в конце 90-х фактически окончательно покинул «Гражданскую оборону» (позднее, правда, он еще несколько раз сыграл в составе группы на юбилейных концертах), занявшись сольным творчеством.

В интервью Piter.tv, которое Рябинов дал за год до смерти, музыкант вспоминал, что именно он помог Летову в начале его поэтического пути.

«Когда мы только познакомились, стали обмениваться опытом, он попросил принести мои стихи показать, и оказалось, что на него это произвело сильнейшее впечатление, потому что он считал, что так писать нельзя. Он говорит: «Нифига себе, я теперь знаю, как все сделать». Таким образом, я его сдвинул с какой-то точки», — говорил Константин.

В первый состав «Гражданской обороны», который впоследствии менялся неоднократно, — помимо Рябинова и Летова — входил Андрей Бабенко, покинувший группу в 1985 году. Известность пришла к коллективу в конце 80-х, когда у «Обороны» началась концертная деятельность и были записаны сразу несколько студийных альбомов, включая пластинки «Мышеловка», «Хорошо!!», «Тоталитаризм», «Некрофилия», «Красный альбом», «Все идет по плану», «Так закалялась сталь», «Боевой стимул», «Тошнота», «Песни радости и счастья», «Война», «Здорово и вечно», «Армагеддон-попс» и «Русское поле экспериментов».

В общей сложности на счету культовой группы 23 официальных, а также целый ряд неофициальных альбомов и сборников. Считается, что суммарно коллектив явил миру более 1100 записей, автором большинства из которых был Летов.

«Гражданская оборона» фактически прекратила существование в 2008-м, когда не стало ее лидера: Летов скончался в феврале на 44-м году жизни, предположительно, из-за сердечной недостаточности.