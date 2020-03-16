Коронавирус добрался до театра: Большой и МХТ отменили спектакли

В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению, которое было опубликовано на официальном сайте градоначальника, вплоть до 10 апреля в Москве «запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно».

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Вскоре после обнародования указа об отмене спектаклей объявили многие столичные театры. Соответствующая информация, в частности, появилась на официальном сайте «Современника».

«Билеты, приобретенные на спектакли, которые были объявлены с 17 марта по 10 апреля, будут подлежать возврату или обмену в кассе театра. Приносим свои извинения за отмену спектаклей. Верим, что после 10 апреля мы встретимся в зрительном зале «Современника». Берегите себя и своих близких», — заявили в театре.

О подобном сообщили и в Театре имени Вахтангова: «С 17 марта до 10 апреля все спектакли на сценических площадках театра отменяются. Зрителям, купившим электронные билеты, денежные средства будут перечислены на банковские карты автоматически. Билеты на спектакли указанного периода, приобретенные в кассах театра, можно вернуть в кассу театра до 10 апреля. Касса театра продолжит работать в стандартном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства и желаем всем крепкого здоровья!»

Отменили «живой» показ спектаклей из-за коронавируса также Большой театр, МХТ имени Чехова и Московский театр на Таганке. В последнем при этом, что примечательно, пообещали показать некоторые запланированные на период запрета постановки онлайн.

«Запланированные на 28 и 29 марта премьерные показы спектакля «Снегурочка» состоятся — целиком и полностью онлайн. Наша недавняя премьера и один из самых аншлаговых спектаклей — «Ле Тартюф. Комедия», назначенный на 3 апреля и полностью проданный еще несколько недель назад, тоже будет показан онлайн. Театр в ближайшее время разработает механизм проведения трансляции».

В то же время в чеховском МХТ запланированные на 17 марта — 10 апреля перенесли на грядущую осень.

«Все спектакли Основной, Малой и Новой сцен МХТ имени А. П. Чехова, назначенные на период с 17 марта по 10 апреля, переносятся на сентябрь 2020 года. Купленные билеты действительны. Даты переноса будут объявлены в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе театра.

Очевидно, что под запрет Собянина попадают и концерты, которые должны были пройти в Москве вплоть до 10 апреля. На прошлой неделе распоряжением градоначальника они были ограничены 5 тыс. посетителями, однако теперь их вовсе придется либо переносить, либо отменять. Организаторы мероприятий пока что не выступали с официальными заявлениями на этот счет. Ранее «Газета.Ru» уже писала, выступления каких артистов могут пострадать из-за эпидемии коронавируса и вводимых в связи с ней запретов.

На данный момент в России зафиксировано 93 случая заражения китайским коронавирусом, тогда как в мире — более 170 тыс. при более чем 6,6 тыс. умерших и 78,1 тыс. вылечившихся. Очагами эпидемии по состоянию на 16 марта являются Китай (более 80 тыс. заразившихся), Италия (без малого 25 тыс.), Иран (почти 15 тыс.), Испания, Южная Корея (и там, и там — более 8 тыс.), Франция (5,4 тыс.) и Германия (4,8 тыс.).