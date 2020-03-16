Биполярка и пропаганда наркотиков: Джиган вышел из рехаба

Российско-украинский рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) вышел из рехаба, где провел полторы недели. Артист опубликовал в своем инстаграм аккаунте снимок на фоне автомобиля, рисунки на котором заставили подписчиков усомниться в успехе его лечения.

«Суперзвезда гетто вернулась», — написал музыкант на английском языке.

Под публикацией моментально появилось огромное количество комментариев, среди которых большая часть была с осуждением и призывами «не фоткаться на фоне нарисованной марихуаны, а ехать к жене и детям». Некоторые подписчики с сочувствием пожелали Джигану поскорее выйти из кризиса и сохранить семью, другие «зашли чисто в комменты повеселиться».

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«Последний раз люди так объединялись в комментах леди Гаги»; «Джиган хватит пропагандировать наркотики»; «Единственный артист, который молчит про коронавирус. Чувак в нирване»; «Где дети? Побежали за пивом?»; «Жигули, ты офигел после рехаба марихуанку пропагандировать, хайпожор ты эдакий», — упражнялись в остроумии подписчики.

Вместе с тем, в своих сторис Устименко опубликовал несколько видео о том, как он проводит время «на свободе»: катается на автомобиле по ночному Майами, потребляет наркотиви, ест нездоровую пищу и пьет алкоголь. Так же артист опубликовал снимок страницы википедии, где идет речь о биополярном расстройстве. Вероятно, таким образом, он хотел пояснить суть своей беды в поклонниками.

Двумя днями ранее его супруга Оксана Самойлова опубликовала в своем блоге пост, в котором опровергла слухи о том, что рэпер применял насилие к ней и детям.

«Даже не знаю с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, какие-то комментарии мне все-таки придется дать, — написала она. — Во-первых, хочу сказать, что ни меня ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания».

Большинство подписчиков были восхищены мудростью и стойкостью женщины в столь тяжелой и неприятной ситуации. Однако многие убеждали многодетную мать, что ей следует «уходить от этого фокусника» и «бросить силы на своих детей, а не на спасение взрослого мужика, у которого, судя по фоткам, все прекрасно». Публикация собрала 2,3 млн лайков.

Накануне Международного женского дня Джиган шокировал общественность сообщениями о том, что он находится в лечебнице, и публикацией фотографий, на которых видно, что у него сбриты брови и борода.

«Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — заявил он.

Одновременно с этим его супруга опубликовала у себя в сторис фразу: «Я не хочу просыпаться в этот мир» на черном фоне.

Лечиться многодетный отец был отправлен в элитную клинику Seaside Palm Beach — это рехаб для зависимых от алкоголя и наркотиков, расположенный на берегу моря. Месяц нахождения в этой лечебнице стоит $80 тыс. (5,4 млн рублей).