Шоу без зрителей: коронавирус ударил по российскому телевидению

В связи с активным распространением коронавируса Первый канал принял решение отказаться от присутствия зрителей на съемках ток-шоу. О временных мерах, продолжительность которых пока неизвестна, сообщили в пресс-службе телеканала.

«С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия.

Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей», — приводит слова источника ТАСС.

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Ведущий шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов посвятил нововведению большое видеообращение в Instagram. Он рассказал, что сейчас сотрудники канала пытаются преобразовать студию для того, чтобы отсутствие зрителей было менее заметно.

«Посмотрим, что будет получаться, — заявил Борисов. — Мера вынужденная и правильная. Мы и сейчас много снимали и не допускали на площадку людей с температурой, к каждому подходили медицинские работники, мерили температуру, обрабатывали им руки антисептиком».

Ранее ведущие телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев и Ольга Скабеева сообщили о том, что съемки передач «Воскресный вечер» и «60 минут» также проходят без зрителей.

Несмотря на официальное заявление об отказе Первого канала приглашать аудиторию на шоу, в специальных сообществах продолжают появляться объявления о сборе массовок на съемки передач «Мужское/Женское», «Кто хочет стать миллионером», «Лучше всех», «Давай поженимся» и других. За участие в смене, которая, как правило, длится с утра до поздней ночи, зрителям предлагается гонорар до 1000 рублей.

Оказалось, что на фоне отсутствия предложений от проверенных агентов в группах начали орудовать мошенники. Они публикуют приглашения на привычные проекты и требуют у людей залог для изготовления пропусков на территорию съемок, который обещают вернуть после смены вместе с гонораром.

«Стоимость изготовления бейджа — 500 рублей. Его необходимо заказать самостоятельно по указанным реквизитам. По прибытии на место сбора вам необходимо предоставить вашу карту бригадиру для внесения своей кандидатуры в окончательные списки. Затраченная вами сумма возвращается в полном объеме после окончания смены. Таким образом вы подтверждаете свое участие в съемках, а студия будет уверена в том, что график съемок не будет нарушен в случае неявки установленного количества гостей», — пишут злоумышленники.

По словам модератора одной из крупнейших групп «Массовка. Москва» в соцсети «Вконтакте», в сообществе активизировались мошенники под ником «Светлана-Максим», которые ежедневно приглашают зрителей на съемки передач Первого канала. На данный момент предложенный ими график смен шоу «Мужское/Женское» расписан до 20 марта.

«Это либо конкуренты нам гадят, либо просто таким мошенническим образом люди пытаются зарабатывать деньги, подставляя нас. Мы не подаем таких объявлений и ни с кого деньги не требуем, платим мы по окончании съемок», — объяснили администраторы страницы.

Известный агент по организации массовок Елена Карновалова в комментарии «Газете.Ru» подтвердила отмену сбора зрителей на все проекты Первого канала. Ранее она объявила о неактуальности объявления о съемках нового шоу «Проверено на себе».

Однако в некоторых сообществах это приглашение все еще действительно — правда, с измененными контактами. Модераторы групп борются с мошенниками, удаляя подозрительные посты и публикуя предостережения для подписчиков.

Для поиска массовки телеканалы нанимают бригадиров, которые публикуют объявления о наборе на съемки в специальных группах в соцетях. После отклика необходимого количества человек кастинг еще какое-то время остается открытым, чтобы исключить недостаток людей при неявках. В случае избытка статистов агент на месте выбирает, кого пустить в зал. Там массовка аплодирует, кричит «Браво» или издает недовольные звуки, следуя заранее оговоренные жестам остающегося за кадром бригадира. За полную смену, которая длится до 12 часов, статистам на выходе вручают гонорар в размере до 1000 рублей. За переработку или вопрос из зала, который зачастую прописывается продюсерами, предусмотрена дополнительная оплата в размере 200-300 рублей.