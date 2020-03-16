Один дома: как на карантине подготовиться к выходу Голливуда из спячки

«Бондиана»

Первым из-за вируса сдался Джеймс Бонд — премьеру 25-го фильма франшизы «Не время умирать» перенесли с апреля на ноябрь. На карантине можно устроить полноценный марафон и осилить вообще всю серию: получится по паре фильмов в день. Если такая задача кажется неподъемной, есть вариант ограничиться только последними частями с участием Дэниела Крейга — «Казино «Рояль», «Квантом милосердия», «Координатами «Скайфолл» и «Спектром». В Okko доступны все 24 фильма «бондианы».

«Фантастические твари» и «Гарри Поттер»

Студия Warner Bros. на неопределенный срок отложила съемки третьих «Фантастических тварей» — они должны были начаться в Лондоне 16 марта. Старт производства до этого уже дважды переносился; кажется, проект влетит компании в копеечку (не стоит забывать, что звезде картины Джонни Деппу также параллельно приходится участвовать в судебных разбирательствах с Эмбер Херд). Релиз ленты пока что назначен на 12 ноября 2021-го. Тем временем обе предыдущие части и все восемь фильмов «поттерианы» можно посмотреть в Okko.

«Звездные войны»

Есть и условно хорошие новости: из-за коронавируса Disney выложила девятый эпизод «Звездных войн» в цифре на несколько дней раньше запланированного. В Okko картина ожидается 20 марта (а вот мультфильм «Холодное сердце 2», который ждали онлайн только через три месяца, уже имеется), сейчас на нее можно оформить предзаказ. Пока имеет смысл пересмотреть предыдущие части космической оперы — все они доступны в онлайн-кинотеатре.

«Форсаж»

Девятый «Форсаж» сдвинули на целый год — с мая на апрель 2021-го. «Мы чувствуем всю вашу любовь и предвкушение следующей главы нашей саги, — написал в соцсетях Вин Дизель, исполнитель главной роли и продюсер проекта. — Поэтому особенно тяжело сообщать вам, что мы должны перенести дату выхода фильма. Стало ясно, что наши фанаты по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Хоть мы и чувствуем разочарование в связи с тем, что придется ждать немного дольше, этот шаг сделан для обеспечения вашей безопасности — это является нашим главным соображением». Не беда — восемь частей основной серии, а также спин-офф «Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом есть в Okko.

«Мулан», «Русалочка», «Питер Пэн» и другая «диснеевская» классика

Ремейк мультфильма «Мулан» отложили на неопределенное время: студия Disney решила, что не готова отказаться от потенциального миллиарда долларов сборов и перенести релиз на онлайн-площадки. Съемки новых «Русалочки» и «Питера Пэна» тоже на паузе. Пока можно освежить в памяти «диснеевскую» классику, которая доступна в каталоге Okko. Или оценить уже вышедшие игровые (ну или не совсем) переосмысления: от «Алисы в Стране чудес» Тима Бертона и «Аладдина» Гая Ричи (кстати, есть и тот самый мультсериал!) до «Книги джунглей» и «Короля-льва» Джона Фавро.

«Шанг Чи», «Новые мутанты» и другие кинокомиксы Marvel

Только-только стартовавшие съемки 26-го фильма киновселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» остановили, режиссера Дестина Креттона проверяют на коронавирус. Релиз пока не переносят — лента должна появиться в прокате 12 февраля 2021 года. А вот многострадальным «Новым мутантам» опять досталось: ленту, которую уже трижды передвигали, снова отложили (до этого была надежда увидеть фильм 3 апреля). Однако боссы Disney по-прежнему надеются выпустить хоррор в текущем году. Те экранизации комиксов Marvel, которым посчастливилось выйти до эпидемии вируса, есть в Okko (за 14 дней изоляции можно успеть посмотреть все), в том числе — фильмы про Людей-Икс.

«Бэтмен»

Съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли встали по меньшей мере на две недели (изначально планировалось перенести их из Лондона в Ливерпуль, но в итоге руководство Warner Bros. решило не рисковать). Пока можно вспомнить предыдущие воплощения супергероя — от Тима Бертона и Кристофера Нолана. Также в Okko есть анимационные «Лего Фильм: Бэтмен» и «Нападение на Аркхэм», которые можно посмотреть с ребенком (но и самому не заскучать), а еще — экранизация «Убийственной шутки» великого Алана Мура (тут лиц младше 18 лучше не подпускать к экрану). Кроме того в онлайн-кинотеатре имеются и другие фильмы по комиксам DC. А если настроения на инфантильную супергероику нет, всегда можно включить «Джокера» Тодда Филлипса (вероятно, новый «Бэтмен» будет чем-то его напоминать).

«Миссия невыполнима»

Съемки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» проходили в Италии, где разгорелся очаг эпидемии. В конце февраля процесс приостановили, но потом боссы Paramount решили переместить команду в студию в Англию. Там построят гигантские декорации, которые «обойдутся в целое состояние», — однако это все равно должно выйти дешевле, чем месяцы простоя. Все шесть имеющихся на данный момент фильмов про агента Итана Ханта есть в Okko. Также в онлайн-кинотеатре можно отыскать другие шпионские ленты — от «Джейсона Борна» до «Семнадцати мгновений весны».

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«Мир Юрского периода»

Третий «Мир Юрского периода» начали снимать в конце февраля, а сейчас Universal поставила процесс на паузу — как и во всех остальных случаях, минимум на две недели. Предыдущие серии франшизы о кровожадных динозаврах доступны в Okko — вместе с другими фильмами про гигантских монстров.

«Один дома» и «Дорогая, я уменьшил детей»

Производство ремейка культового фильма «Один дома» (с Арчи Йейтсом из «Кролика Джоджо») и четвертой части франшизы «Дорогая, я уменьшил детей» (с Риком Моранисом из оригинала) тоже приостановлено. И то, и другое есть в Okko: «Один дома» вместе с другими новогодними комедиями (двухнедельный карантин — чем не длинные праздники) и «Дорогая» — в составе большой коллекции фильмов для всей семьи.

«Тихое место»

Выход сиквела хоррора Джона Красински «Тихое место» отложили до лучших времен. Это произошло всего за несколько дней до премьеры, которая должна была состояться 18 марта. Новую дату студия Paramount пока не называет. Тем временем в Okko можно посмотреть (или пересмотреть) первую часть. Или выбрать любой другой фильм из подборки картин про апокалипсис.

Карьера готовила Тома Хэнкса к этому моменту

Самый звездный заразившийся коронавирусом на сегодняшний день — Том Хэнкс. Он заболел на съемках байопика Элвиса Пресли в Австралии и сейчас проходит лечение на карантине вместе с женой. Кажется, к такому его готовила вся предыдущая карьера. Например, лента Стивена Спилберга «Терминал», в которой главный герой вынужден торчать в аэропорту на протяжении нескольких месяцев. Или «Изгой» Роберта Земекиса, где Хэнкс обживается на необитаемом острове. А в экранизации «Инферно» Дэна Брауна («Код да Винчи», «Ангелы и демоны») злоумышленники и вовсе планируют распространить смертельный вирус. Если этого мало, в Okko можно найти целых 40 фильмов с участием Хэнкса.

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