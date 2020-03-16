«Бладшот», Pixar и киносказка «Пиноккио»: что смотрят в России

Лидером российского бокс-офиса стала самая заметная премьера уикенда — фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в роли воскрешенного супергероя. На фоне критики фильма и распространения эпидемии коронавируса первая экранизация комиксов издательства Valiant Comics стартовала в американском прокате с третьего места, собрав $9,3 млн. Примечательно, что Россия стала второй страной после США по сумме первых сборов «Бладшота» — здесь он выручил $2,2 млн (163,4 млн рублей).

Во второй уикенд проката мультфильм «Вперед» от режиссера «Университета монстров» Дэна Скэнлона сохранил за собой вторую позицию. Анимационная лента, посвященная борьбе двух братьев-эльфов за возвращение волшебства в сказочный мир, собрала в России 79,9 млн рублей. Подробнее о новом проекте Pixar читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Следом финишировала новинка прошлой недели — комедия Константина Статского «Отель «Белград», снятая по мотивам спин-оффов популярного сериала «Кухня». Как и в ситкомах «Отель Элеон» и «Гранд», главная роль в полнометражной ленте досталась звезде самого прибыльного российского фильма «Холоп» Милошу Биковичу. Во второй уикенд проката «Отель «Белград» заработал 79,5 млн рублей.

В ходе пятых выходных в российских кинотеатрах криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» спустилась с третьего на пятое место. За минувший уикенд лента с Хью Грантом, Чарли Ханнэмом, Генри Голдингом, Мишель Докери, Джереми Стронгом, Колином Фарреллом и Эдди Марсаном собрала 53,4 млн рублей, пополнив общую российскую кассу до 1,17 млрд рублей.

Новая экранизация романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» Ли Уоннелла по итогам второго российского уикенда заняла пятую строчку рейтинга. Научно-фантастический триллер о переживаниях героини Элизабет Мосс, преследуемой паранормальными явлениями после суицида бывшего мужа, собрал 38,4 млн рублей. Рецензию к фильму можно почитать здесь.

Для второй части фильма «Лед» с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой минувшие выходные были пятыми. В этот раз лента «Лед 2» Жоры Крыжовникова, продолжившая историю любви хоккеиста и фигуристки, собрала 20,6 млн рублей.

Полнометражная версия одноименного американского сериала «Остров фантазий» во второй уикенд проката опустилась на седьмое место. Фильм об отдаленном курорте, постояльцы которого вынуждены разгадать тайну острова и спасти свои жизни, сумел собрать чуть меньше 20 млн рублей, округлив общую кассу до 100 млн.

Продолжение успешного триллера «Кукла» 2016 года, в котором снимались Лорен Коэн и Руперт Эванс, стартует в России с 19,6 млн рублей. В хорроре с Кэти Холмс в главной роли рассказывается о молодой семье с ребенком, которая переезжает в старинное поместье. Там мальчик заводит странного друга по имени Брамс, жутко похожего на куклу.

Семейный фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим, вышедший в России 20 февраля, на прошлых выходных собрал 9,9 млн рублей.

Последней в десятке самых кассовых фильмов оказалась премьера недели — киноверсия классической сказки «Пиноккио» от обладателя двух Гран-при Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне. Картина о деревянном мальчике и его отце, которого сыграл Роберто Бениньи, собрала в России 9,6 млн рублей. Подробнее о фильме Гарроне рассказал в интервью «Газете.Ru».