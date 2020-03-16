«Мне по-прежнему бывает страшно»: дочь Успенской о похищении

Главной героиней очередного выпуска шоу «Пусть говорят» на Первом канале стала Татьяна Плаксина, единственная дочь певицы Любови Успенской, которая после недавнего скандала с публичными обвинениями матери на телевидении переехала в США. В интервью ведущему ток-шоу Дмитрию Борисову девушка, в частности, призналась, что «бежала от себя очень долго», а также заявила, что не отказывается от своих резких слов об Успенской.

«Последнее, что я хочу, — выносить интимные моменты жизни из избы. Это был крик о помощи. Сейчас я уже в другом положении. Свои слова я никогда не отрицала, это бывает в семьях, это не какой-то экстраординарный случай», — пояснила Татьяна.

Она также выразила возмущение решением матери рассказать СМИ о страшной аварии, в которую она попала несколько лет назад: дочь знаменитой артистки, находясь в Коста-Рике, неудачно упала с велосипеда и получила серьезные травмы — в том числе челюсти.

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«Я даже честно не понимаю, почему она рассказала русским СМИ про мою аварию. Она просто взяла и рассказала. Когда я приехала в Россию, было чувство, что я приехала в страшное шоу. Взяли за моей спиной и рассказали, это был очередной удар, — посетовала 30-летняя Плаксина. — Я вижу, что против меня идет открытая война. А кончилось все это клиниками».

Татьяна также ответила на вопрос, что именно ее смущало в поведении матери. Говоря об этом, девушка среди прочего обвинила частного детектива Максима Заболотного, работавшего на Успенскую, в похищении.

«Залезают в мою личную переписку, пытаются проследить за моими шагами, чтобы я ничего не говорила. Но мне приходится говорить, так как против меня столько говорят. Кто следит за моим телефоном? Я подозреваю, что это Максим Заболотный, некий детектив, который меня похитил, вернул маме через похищение, — рассказала Плаксина.

Согласно словам Плаксиной, поведение матери в данной ситуации связано с тем, что та волнуется за собственную репутацию.

«Я по-прежнему живу с этим страхом преследования, похищения, это не проходит так быстро, конечно, мне по-прежнему бывает страшно. Когда мне плохо, я обращаюсь к папе, друзьям, Всевышнему. Есть люди, которые меня поддерживают, я не одна», — добавила дочь Успенской.

Выступил в эфире «Пусть говорят» и сам Заболотный — детектив подтвердил, что действительно поспособствовал возвращению Плаксиной домой, однако опроверг слова Татьяны о произошедшем похищении. Кроме того, он заявил, что — по просьбе Успенской — пытался спасти ее дочь от сотрудников другой телекомпании (речь, вероятно, про НТВ, подробнее об этой истории здесь и здесь), которые якобы несколько дней удерживали ее Плаксину ради создания порочащего их обеих ток-шоу.

»[Я] — частный детектив, мое агенство занималось поиском Татьяны и [ее] возвращением домой. Никто ее не похищал. Она попала в руки не очень хороших людей, которые воспользовались ее состоянием, — [это] сотрудники другой телекомпании, [это было сделано], чтобы она дала такое интервью, — сказал детектив. — Меня наняла Успенская. Произошла стандартная семейная ссора, после этого Татьяна ушла, и получилось — что получилось. Ее не было дома три дня, потом ее отпустили. Это было беспокойство за дочь».

В то же время сама Плаксина, рассказывая о Заболотном, заявила, что тот якобы ранее сидел в тюрьме и — выполняя заказ Успенской — схватил ее силой: «Он — преступник, сидевший за решеткой. Меня схватили силой, это преступление».

При этом Заболотный назвал данные выпады в свой адрес со стороны Татьяны «наговором»: «Никто против ее воли не шел — ей представились и только после этого [отвезли домой]. Когда я забирал, говорил, что везем ее к маме».