«Мне по-прежнему бывает страшно»: дочь Успенской о похищении

Дочь Успенской заявила, что ее похитили по указанию матери

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Пусть говорят» рассказала о том, как ее похитили по указанию матери. По словам девушки, после того случая она до сих пор живет со страхом преследования.

Главной героиней очередного выпуска шоу «Пусть говорят» на Первом канале стала Татьяна Плаксина, единственная дочь певицы Любови Успенской, которая после недавнего скандала с публичными обвинениями матери на телевидении переехала в США. В интервью ведущему ток-шоу Дмитрию Борисову девушка, в частности, призналась, что «бежала от себя очень долго», а также заявила, что не отказывается от своих резких слов об Успенской.

«Последнее, что я хочу, — выносить интимные моменты жизни из избы. Это был крик о помощи. Сейчас я уже в другом положении. Свои слова я никогда не отрицала, это бывает в семьях, это не какой-то экстраординарный случай», — пояснила Татьяна.

Она также выразила возмущение решением матери рассказать СМИ о страшной аварии, в которую она попала несколько лет назад: дочь знаменитой артистки, находясь в Коста-Рике, неудачно упала с велосипеда и получила серьезные травмы — в том числе челюсти.

«Я даже честно не понимаю, почему она рассказала русским СМИ про мою аварию. Она просто взяла и рассказала. Когда я приехала в Россию, было чувство, что я приехала в страшное шоу. Взяли за моей спиной и рассказали, это был очередной удар, — посетовала 30-летняя Плаксина. — Я вижу, что против меня идет открытая война. А кончилось все это клиниками».

Татьяна также ответила на вопрос, что именно ее смущало в поведении матери. Говоря об этом, девушка среди прочего обвинила частного детектива Максима Заболотного, работавшего на Успенскую, в похищении.

«Залезают в мою личную переписку, пытаются проследить за моими шагами, чтобы я ничего не говорила. Но мне приходится говорить, так как против меня столько говорят. Кто следит за моим телефоном? Я подозреваю, что это Максим Заболотный, некий детектив, который меня похитил, вернул маме через похищение, — рассказала Плаксина.

Согласно словам Плаксиной, поведение матери в данной ситуации связано с тем, что та волнуется за собственную репутацию.

«Я по-прежнему живу с этим страхом преследования, похищения, это не проходит так быстро, конечно, мне по-прежнему бывает страшно. Когда мне плохо, я обращаюсь к папе, друзьям, Всевышнему. Есть люди, которые меня поддерживают, я не одна», — добавила дочь Успенской.

Выступил в эфире «Пусть говорят» и сам Заболотный — детектив подтвердил, что действительно поспособствовал возвращению Плаксиной домой, однако опроверг слова Татьяны о произошедшем похищении. Кроме того, он заявил, что — по просьбе Успенской — пытался спасти ее дочь от сотрудников другой телекомпании (речь, вероятно, про НТВ, подробнее об этой истории здесь и здесь), которые якобы несколько дней удерживали ее Плаксину ради создания порочащего их обеих ток-шоу.

»[Я] — частный детектив, мое агенство занималось поиском Татьяны и [ее] возвращением домой. Никто ее не похищал. Она попала в руки не очень хороших людей, которые воспользовались ее состоянием, — [это] сотрудники другой телекомпании, [это было сделано], чтобы она дала такое интервью, — сказал детектив. — Меня наняла Успенская. Произошла стандартная семейная ссора, после этого Татьяна ушла, и получилось — что получилось. Ее не было дома три дня, потом ее отпустили. Это было беспокойство за дочь».

В то же время сама Плаксина, рассказывая о Заболотном, заявила, что тот якобы ранее сидел в тюрьме и — выполняя заказ Успенской — схватил ее силой: «Он — преступник, сидевший за решеткой. Меня схватили силой, это преступление».

При этом Заболотный назвал данные выпады в свой адрес со стороны Татьяны «наговором»: «Никто против ее воли не шел — ей представились и только после этого [отвезли домой]. Когда я забирал, говорил, что везем ее к маме».