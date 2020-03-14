Преступление и искупление: за кого болеть в «Мире Дикого Запада»

Тридцать лет назад Дэвид Линч придумал эпохальное: «Совы не то, чем они кажутся». В третьем сезоне «Мира Дикого Запада» вообще все не то, чем кажется. Убеждение крепнет с каждой серией, и к экватору сезона создается ощущение, что все происходящее — плод воображения кого-нибудь из персонажей. Но кого именно — никто не скажет.

Реклама

Второй сезон флагмана HBO Лизы Джой и Джонатана Нолана завершился, пообещав нам кардинальную смену нарратива и жанра. Собственно, с первых же кадров третьего обещание выполнено. Долорес проникла в мир людей, строит планы по уничтожению (или нет?) человечества, засылает кого-то из андроидов в теле Шарлотты Хейл в корпорацию «Делос» и встречается с новым персонажем Калебом, которого сыграл Аарон Пол. Бернард пытается придумать, как ее остановить, периодически включает режим Супермена и ищет союзников в противостоянии с Долорес.

Мы помним, что после побега из парка развлечений она взяла с собой пять ядер андроидов — и их личность становится одной из главных интриг сезона. Непонятно даже, кто скрывается в теле Шарлотты. Что касается Мейв, то ее восстановили после кровавого финала предыдущего сезона, она сохранила свою способность сопротивляться обнулению памяти и продолжает искать выходы в реальный мир. Мейв знакомится с еще одним новым персонажем — миллиардером Сираком в исполнении Венсана Касселя, который стремится уничтожить «Делос».

close Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2020) Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2020) HBO

Достаточно прямолинейное начало сезона может кого-то даже ввести в заблуждение и заставить поверить, что «Мир Дикого Запада» неожиданно превратился в сай-фай боевик с протагонистами, антагонистами и четкими указаниями, кому сопереживать. Но искушенный фанат почует неладное практически сразу, потому что здесь ничего просто не бывает. Даже герой Аарона Пола, который достоин того, чтобы на нем остановиться подробнее, вызывает со временем большие сомнения — человек ли он? Этот вопрос возникает даже не столько из скрытых подсказок, а просто по привычке — потому что «Мир Дикого Запада». Калеб действительно заслуживает отдельного разбора, так как становится постепенно одной из ключевых фигур и способен внести серьезный разлад в хрупкий баланс сил.

О нем известно достаточно много. Калеб служил в армии, на его глазах убили напарника и друга, отчего он страдает ПТС. На работу его не берут, поэтому он вынужден искать через приложение одноразовую работу — чаще криминального характера. Калеб развивает новую тему, которую поднимают Джой и Нолан в своем детище.

Будущее в «Мире Дикого Запада» живет по законам меритократии — принципу управления, по которому люди занимают те или иные должности, согласно своим способностям и талантам, вне зависимости от социального статуса и происхождения. Звучит красиво, но есть нюансы. Некоторые из них объясняются в сериале с наглядными примерами. Вообще, тема эта очень интересная и красиво раскрывается в блестящем аниме Уробути Гэна «Психопаспорт».

close Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2020) Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2020) HBO

В третьем сезоне «Мира Дикого Запада» сразу бросается в глаза резкая смена жанра, и сериал теперь прикидывается неким кибер-панком с нотками нуара. Обращает на себя внимание и значительно больше экшена, что логично — все фигуры расставлены на доске, и настало время отправлять их в бой. Однако, если в первой серии Нолан и Джой действительно придерживаются определенных рамок, то дальше они развивают сюжет в самом любопытном для зрителей направлении. Раньше мы видели мир людей только урывками, а теперь нам его раскрывают в полной мере.

Во многом смена акцентов играет на руку сериалу, которому уже стало тесно в заданном направлении. Если в плане сюжета второй сезон закончился клиффхэнгером и поставил много вопросов, то в смысловой плоскости он дал как минимум один большой ответ, опровергнув сложную природу человеческого сознания. Здесь человек мало чем отличается от андроида, только запрограммирован он немного по другому принципу, однако суть его умещается всего в один не слишком тяжелый книжный том — «10247 строчек кода».

Пока третий сезон четко следует заданному дискурсу, и люди (даже вызывающий некоторую симпатию Калеб) ведут себя достаточно предсказуемо, чего не скажешь о Долорес, Бернарде, Мейв и других. Вопрос лишь в том, дадут ли авторы шанс человечеству. И почему-то кажется, что на него рано или поздно ответит Уильям. Кому, как не ему, больше всех нужно искупление?

В США сериал «Мир Дикого Запада» выходит на HBO, в России его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».