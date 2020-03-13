«Зрители будут ругать»: наставники «Голоса» раскаялись в эфире

Первой в пятой части «слепых прослушиваний» к зрителям вышла шестилетняя Ксения Шаплыко из Минска, которая исполнила песню «Районы-кварталы» группы «Звери» в футболке «Metallica». На припеве к ней повернулись Валерий Меладзе и Баста, который стал активно подпевать девочке. «Сбылась мечта!» — закричал ее отец. На вопрос Меладзе, с кем дальше она хочет идти по жизни, молодая певица, не раздумывая, ответила: «К Басте!»

Одиннадцатилетний Диярбек Нуруллаев из Ташкента спел наставникам песню «Pardonne-moi» — известную в исполнении Мирей Матье. Несмотря на мощные вокальные данные, никто из них не повернулся к мальчику. Уже после его выступления Меладзе и Гагарина признались, что представляли себе на его месте девочку и поэтому не решились сделать выбор в его пользу. Баста, в свою очередь, пожалел, что мальчик не взял несколько низких нот. «Зрители будут нас ругать», — резюмировал он, а Гагарина попросила прощения.

Четырнадцатилетняя Полина Грознова из Твери с первых тактов оглушила зрителей йодлем немецкого певца «Mein Vater ist ein Appenzeller», постепенно ускоряя темп. «Я не понимаю, как она поет!» — закричал своим коллегам Меладзе, пока молодая исполнительница продолжала петь. Повернувшись к ней, он признался, что был уверен — так умеют петь «только тирольцы, и то в небольшом количестве». Баста добавил, что ее выступление было настоящим мастер-классом, а сама девочка подтвердила свое мастерство, спев небольшой фрагмент из русской народной песни.

Для своего дебюта на «Голосе» четырнадцатилетний Егор Блинов из Саратова выбрал песню «Твои следы» композитора Арно Бабаджаняна на слова Евгения Евтушенко. К нему повернулся Баста, а Валерий Меладзе похвалил молодого исполнителя за вкус. Интересно, что в восьмом сезоне основного шоу «Голос» его брат выразил недовольство, когда ту же песню исполнил взрослый участник конкурса.

Все наставники повернулись к десятилетней Олесе Казаченко из Ногинска, которая спела песню Андры Дей «Rise Up». Валерий Меладзе рассказал о сильных чувствах, которые испытал во время ее выступления, и признался, что не представляет эмоций, которые испытывает ее мать, когда девочка поет. После того как молодая певица сделала свой выбор в пользу Баста, из ее глаз хлынули слезы.

Уже на самых последних тактах романса «Дорогой длинною» на слова Константина Подревского к шестилетней Софии Бутаменок из Могилева повернулся Меладзе. Полина Гагарина удивилась, что у девочки в таком раннем возрасте накрашены губы, а когда выяснилось, что это их естественный цвет, даже подошла поближе, чтобы убедиться в этом.

Несмотря на модную аранжировку песни «Ты уйдешь» певицы Aliosha, которую спела тринадцатилетняя Дарья Сафронова из Ленинск-Кузнецкого, никто из наставников не повернулся к ней. «Если бы я взял вас в команду, мне пришлось бы ломать ваш стиль», — признался Меладзе. Баста, в свою очередь, сказал, что ему «не хватило драматизма», для которого у молодой исполнительницы недостаточно жизненного опыта. На прощание девочка подарила Меладзе плюшевую игрушку.

Все трое наставников повернулись во время исполнения песни Queen «We are the champions» тринадцатилетним Тимуром Лезгишвили из Торонто. Меладзе выразил удивление тем, что мальчику удалось «округлить» ноты, которые с трудом даются даже взрослым певцам. Именно в его команду решил пойти молодой исполнитель.

Сначала к двенадцатилетней Софье Тумановой из Новосибирска, спевшей композицию певицы Yebba «My Mind», повернулся Меладзе, а когда в последнюю секунду на кнопки нажали Гагарина и Баста, девочка расплакалась. На просьбу Гагариной спеть песню на русском языке, молодая певица исполнила ее же «Колыбельную», однако выбрала она команду Меладзе.

Никто из наставников не повернулся к двенадцатилетней Марии Ермаковой из Минска, спевшей композицию «Если ты слышишь» Полины Гриффис. Несмотря на это, молодая певица сочла произошедшее знаком, что ей пора глубже погрузиться в музыку и сочинение песен.

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Полина Гагарина забрала в свою команду двенадцатилетних близнецов Дмитрия и Сергея Коценко из Владивостока, которые спели композицию «Красный конь», известную в исполнении ВИА «Земляне». «Я угадала все, кроме того, что вы мальчишки!» — воскликнула наставница.

По результатам пятого тура слепых прослушиваний в командах Басты и Меладзе оказалось по 13 участников, а к Гагариной присоединились 12 исполнителей.