«К черту коронавирус!» Что будет с концертами в Петербурге

После введения ограничения на массовые мероприятия в Москве из-за эпидемии коронавируса аналогичное постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий», — говорится в сообщении Смольного.

В соответствии с его распоряжением ограничение будет действовать с 16 марта по 30 апреля. Среди петербургских концертных площадок, чья вместимость превышает тысячу человек — «Ледовый дворец» (12,3 тысячи человек), «Сибур Арена» (7,1 тысячи), спортивный комплекс «Юбилейный» (7 тысяч), «М-1 Арена» (5 тысяч), БКЗ «Октябрьский» (3,7 тысячи), Aurora Concert Hall (2 тысячи), клуб «Космонавт» (1,6 тысячи), Большой концертный зал филармонии (1,5 тысячи) и Мариинский театр (1,1 тысячи).

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Два крупнейших концерта в «Ледовом дворце», которые были запланированы в указанный властями города временной промежуток, — выступление Егора Крида, а также фестиваль «Дискотека Союз», в рамках которого на сцену должны были выйти группы «Комбинация», «Мираж», «Ласковый май», «Белый орел», «Божья коровка», Кай Метов, Алена Апина, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Александр Добрынин.

На момент написания материала на сайте «Ледового дворца» отсутствовала информация об отмене этих мероприятий. В социальных сетях Егора Крида также не было сообщений о возможной отмене концерта. Также не сообщалось официально и об отмене концерта Элджея, который запланирован в «Сибур Арене» на 4 апреля.

На сайте СК «Юбилейный» было размещено объявление о постановлении городских властей. Руководство концертной площадки сообщило, что в настоящий момент ожидается решение организатора по проведению мюзикла «Аладдин», в то время как рэп-фестиваль «Маятник Фуко», на котором должны были выступить Gone.Fludd, Markul, Morgenshtern и другие, а также концерт группы «Хлеб» было решено перенести на другие даты.

«Данное мероприятие переносится на другую дату. Все ранее приобретенные билеты будут действительны, обмен билетов на новую дату не требуется. Новая дата мероприятия будет объявлена организатором и размещена на этой странице в самое ближайшее время», — говорится в официальном сообщении.

На сайте «М-1 Арены», где с 16 марта по 30 апреля планируют выступить Виктор Королев, Денис Мацуев и певица LP, отсутствует информация о возможной отмене или переносе концертов. В расписаниях концертов на сайтах самих артистов также остались прежние даты выступлений в Петербурге, хотя за несколько дней до этого Мацуев сообщил об отмене выступлений в Италии из-за эпидемии.

На сайте БКЗ «Октябрьский» продолжается продажа билетов на выступления франко-канадского певца Гару, Мирей Матье, Ирины Круг, Михаила Шуфутинского, Тамары Гвердцители, проекта Михаила Турецкого «Soprano», Глеба Самойлова и группы «Matrixx», Олега Газманова, лауреатов премии «Шансон года», а также на музыкальный спектакль Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды», однако отсутствует возможность купить билеты на заявленные концерты Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе.

Aurora Concert Hall не стала приостанавливать на своем сайте продажу билетов на концерты групп «Enigma», «U.D.O.», «Тараканы!», «Элизиум», «Крематорий», «Мистер-Твистер», Pep-See, а также коллективов Петра Налича, Инны Желанной и рэпера Johnyboy. В числе артистов, сообщивших об ограничении властей, оказалась лишь группа «Увула», которая в своих соцсетях объявила, что на концерт планируется продать меньше 800 билетов.

«Друзья, в связи с пандемией коронавируса мы остановим продажи билетов на отметке 700-800 человек. Билеты еще доступны. Отмена мероприятия не планируется», — говорится в сообщении группы.

Клуб «Космонавт» также не стал снимать с продажи билеты на выступления, которые запланированы с 16 марта по 30 апреля («65daysofstatic», «The Exploited», «Clawfinger», LIL KRYSTALLL, «АукцЫон», «Кирпичи», Дельфин, «Наив», Mgzavrebi, «Бригадный подряд», «Кровосток», «СерьГа», «Калинов мост», «Торба-на-Круче», «Ундервуд», «Мельница», «Эпидемия» «Северный флот», «Биртман», «Motorama»), однако в своих социальных сетях предупредил посетителей, что все указанные концерты пройдут в соответствии с требованиями властей.

«Сообщаем, что каждое мероприятие, проходящее в этот период у нас в клубе, будет проходить в рамках указанных требований. На данный момент все заявленные на нашем сайте мероприятия состоятся», — говорится в официальном сообщении.

Специфически отреагировал на новости об отмене концертов в Петербурге вокалист группы «The Exploited» Уотти Бьюкэн, выразивший презрительное отношение к правилам безопасности посещения общественных мероприятий.

«К черту коронавирус! У меня было 5 инфарктов, шунтирование сердца и установлен кардиостимулятор. Отменить концерты из-за вируса? Мы не Green Day, мы настоящие. Никакая угроза не отменит наши предстоящие концерты. Punks Not Dead!» — заявил он.

На сайте филармонии им. Шостаковича были внесены множественные изменения в афишу запланированных мероприятий, а администрация Мариинского театра пообещала продолжить работу «с учетом ограничений, установленных указанным постановлением» и предупредила о возможных изменениях в репертуаре.

Концертное агентство «Мельница» в своих социальных сетях также объявило об отмене ряда концертов зарубежных исполнителей (Missio, Palaye Royale, Sofi Tukker), однако в данном случае причиной стали ограничения, введенные властями США.

Также об отмене своих концертов в Санкт-Петербурге из-за эпидемии коронавируса сообщили группы Eyehategod и IAMX, которые не стали ссылаться на постановления каких-либо властей.