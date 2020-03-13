Маленькая победа: клип Little Big уничтожил конкурентов

Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего «Евровидения». Ролик был опубликован 13 марта на YouTube-канале «Eurovision Song Contest», за 19 часов он набрал более 5,2 млн просмотров. Вторым по популярности с большим разрывом на данный момент является видео польской певицы Алиции Шемплинской — за две недели оно собрало 1,3 млн просмотров. За это же время клип украинского коллектива Go-A посмотрели 1,1 млн раз.

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Видео выступления в национальном финале отбора литовских участников The Roop набрало более 4 млн просмотров, однако официальный клип на песню «On Fire» не вошел в число лидеров, набрав всего 543 тысячи просмотров.

Под клипом российской группы пользователи YouTube оставили почти 45 тыс. комментариев, большинство из которых — позитивные и предрекающие группе легкую победу на конкурсе.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил композицию, с которой участники Little Big намерены побороться за победу на «Евровидении-2020». По его словам, конкурсная работа стилистически сделана очень хорошо.

«Все сделано настолько гармонично, настолько идеально правильно, что у меня не возникает никаких вопросов. Это та самая гармония, которой многим не хватает, гармония между музыкой и визуальным рядом», — сказал он «Газете.Ru», отметив, что ему впервые не будет стыдно за коллектив, который будет представлять Россию.

По мнению Пригожина, шансы Little Big на победу очень высоки. Продюсер убежден, что музыканты выглядят и звучат так, будто коллектив был создан за рубежом.

«На мой взгляд, самые высокие шансы на победу. <...> Если это будет все в таком стиле, как в клипе, а я думаю, что именно так оно и будет, — я доверяю их вкусу, доверяю тому, что они сделали. Это так называемая концепция. Не буду говорить, что это шедевр, нет. Но если брать во внимание все лекала западной индустрии, то они сделали именно так: сочетание вкуса, сочетание стиля, они как фирменные, они не выглядят так, будто сделаны здесь», — пояснил он.

Вместе с тем Пригожин считает, что популярность Little Big на Западе не дает им фору перед другими участниками главного песенного состязания Старого Света, поскольку оценивать артистов будут исключительно по текущему материалу.

«То, что они популярны где-то, не имеет никакого значения. Будут смотреть на «от и до», в данном контексте и в данное время, в моменте. А в моменте они очень крутые, сумасшедшие, классные, они супер», — подчеркнул Пригожин.



В настоящее время группа Little Big, согласно оценкам аналитиков и букмекеров, является одним из пяти фаворитов «Евровидения-2020» — вместе с представителями Швейцарии, Болгарии, Исландии и Литвы.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» состоится 12-16 мая в голландском Роттердаме. Победителем прошлогоднего шоу стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. До сих пор единственным российским триумфатором «Евровидения» остается Дима Билан, первенствовавший в 2008 году с композицией «Believe». Помимо Билана, в тройке призеров «Евровидения» ранее оказывались и другие российские участники — в частности, Сергей Лазарев, Алсу, «Тату», Serebro, «Бурановские бабушки» и Полина Гагарина.