«Альфонсы и коронавирус»: кто сорвал развод Лолиты

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной переноса бракоразводного процесса между певицей Лолитой Милявской и ее пятым мужем — фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Заседание должно было состояться сегодня, 13 марта, в Басманном суде Москвы.

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По словам адвоката артистки Сергея Жорина, его не пустили на заседание из-за того, что недавно он вернулся из Италии и должен отбыть двухнедельный карантин. Юрист убежден, что информацию о его недавней поездке суду передал Иванов для того, чтобы отложить процесс.

Жорин заявил, что для него произошедшее стало потрясением. У него действительно недавно была поездка в Италию, однако, по его словам, с момента его возвращения домой уже прошло две недели — и он уверен, что не представляет опасности для окружающих.

«К суду у меня претензий нет, можно отнестись с пониманием. Наверное, никому не хочется, чтобы адвокат Жорин снова пошатнул судебную систему — на этот раз коронавирусом, — сказал он. — В России есть две беды: альфонсы и коронавирус. Именно альфонс и коронавирус не дали сегодня Лолите возможность развестиcь».

В итоге заседание было перенесено на 27 марта, юрист убежден, что это на руку Иванову и он сознательно затягивает процесс, «чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены».

«Смешной он. На обиженных Богом не обижаются. Горжусь вашим терпением. Отдам натурой», — прокомментировала Лолита соответствующий пост в Instagram-аккаунте Жорина.

При этом, судя по блогу адвоката, с момента его возвращения из Венеции прошло, вероятно, все же меньше двух недель — и он, не исключено, не ограничивал себя карантином все это время. По одной из публикаций Жорина интернет-пользователи также сделали вывод, что его веселит тот факт, что он потенциально мог заразить окружающих китайским коронавирусом, вспышка которого была зафиксирована в Италии.

«Когда журналисты узнали, что я вернулся из Италии — они поспешили надеть маски. Но было уже поздно», — написал он, сопроводив текст плачущими от смеха эмодзи.

За то время, что тянется развод знаменитой исполнительницы, ее адвокату стало известно, что до Милявской Иванов уже был женат на женщине, которая старше его на 20 лет. Благодаря этому короткому союзу тренер из Белоруссии якобы получил российский паспорт и вскоре развелся. Жорин полагает, что брак с певицей стал уже вторым фиктивным в «карьере» фитнес-тренера. Вместе с тем выяснилось, что спортсмен якобы изменял супруге, используя подаренный ею ноутбук для интимной переписки с любовницей.

Юрист пытается доказать в суде, что Иванов все эти годы жил с артисткой ради собственной выгоды — например, израильского гражданства, которое он автоматически получил вслед за Лолитой. Кроме того, Жорин сообщал об опасных БАДах, которыми мужчина якобы «пичкал» Милявскую. Подробнее о развитии этой истории певица пообещала рассказать в ближайшем будущем.

И если Милявской и ее адвокату удастся доказать, что союз был фиктивным, Иванов может лишиться всего нажитого, в том числе израильского паспорта.

Ранее о причинах расставания с Лолитой рассказывал сам Иванов. По его словам, они неоднократно пытались сохранить брак, но лишь отдалялись друг от друга и «не смогли сберечь чувства».