«Популярность не имеет значения»: Пригожин о шансах Little Big

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил композицию «Uno», с которой российская группа Little Big представит страну на «Евровидении-2020». По его словам, конкурсная работа отечественных музыкантов стилистически сделана очень хорошо.

«Я оцениваю ее со знаком »+». Потому что все сделано настолько гармонично, настолько идеально правильно, что у меня не возникает никаких вопросов. Это та самая гармония, которой многим не хватает, гармония между музыкой и визуальным рядом. Стилистически сделано очень хорошо. <...> Рад, что впервые, наверное, нам будет не стыдно за коллектив, который будет представлять Россию», — сказал он «Газете.Ru».

Пригожин также высоко оценил шансы Little Big на победу на «Евровидении». Кроме того, продюсер выразил мнение, что российская группа выглядит и звучит так, будто была создана за рубежом.

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«На мой взгляд, самые высокие шансы на победу. <...> Если это будет все в таком стиле, как в клипе, а я думаю, что именно так оно и будет, — я доверяю их вкусу, доверяю тому, что они сделали. Это так называемая концепция. Не буду говорить, что это шедевр, нет. Но если брать во внимание все лекала западной индустрии, то они сделали именно так: сочетание вкуса, сочетание стиля, они как фирменные, они не выглядят так, будто сделаны здесь», — пояснил эксперт.

Согласно Пригожину, популярность Little Big на Западе не дает им никаких привилегий над другими участниками главного музыкального конкурса Старого Света, так как оценивать исполнителей будут исключительно по текущему материалу, а не былым заслугам.

«То, что они популярны где-то, не имеет никакого значения. Будут смотреть на «от и до», в данном контексте и в данное время, в моменте. А в моменте они очень крутые, сумасшедшие, классные, они супер», — подчеркнул продюсер.

Отвечать на вопрос о том, начнет ли Россия после участия в «Евровидении» Little Big чаще отправлять на конкурс более современных и модных исполнителей, Пригожин не стал, при этом критически высказавшись в адрес Анастасии Приходько и Юлии Самойловой, ранее представлявших страну на шоу.

«Вопрос заключается в том, что это не «Мамо» (песня Приходько, с которой певица заняла на конкурсе в 2009 году 11-е место, — «Газета.Ru»), от которой можно было просто сдохнуть от стыда. И не та девочка, которую отправляли, к сожалению, в инвалидном кресле (Юлия Самойлова в 2018 году не смогла пробиться финал шоу — «Газета.Ru»). Это совсем другое», — заключил продюсер.

Группа Little Big, в состав которой сейчас входят Илья «Ильич» Прусикин, Сергей «Gokk» Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов, была образована в 2013 году. Клипы коллектива имеют внушительные для российской музыкальной индустрии показатели по просмотрам на YouTube: в частности, видео на песню «SKIBIDI» на момент написания материала посмотрели 369 млн пользователей, «FARADENZA» — 198 млн, «I'M OK» — 93 млн, а «LollyBomb», в котором высмеивается лидер КНДР Ким Чен Ын, — 84 млн.

На данный момент Little Big, согласно оценкам аналитиков и букмекеров, входит в число пяти фаворитов «Евровидения-2020» — наряду с представителями Швейцарии, Болгарии, Исландии и Литвы.

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в голландском Роттердаме. Действующим победителем шоу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, разделивший в 2019-м пьедестал с россиянином Сергеем Лазаревым, который во второй раз в карьере занял на конкурсе третье место. Единственным российским чемпионом «Евровидения» до сих пор остается Дима Билан, первенствовавший на шоу в 2008 году с композицией «Believe». Помимо Билана и Лазарева, в тройку призеров «Евровидения» ранее попадали и другие представители России — в частности, Алсу, «Тату», Serebro, «Бурановские бабушки» и Полина Гагарина.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как в Сети оценили конкурсную композицию Little Big.