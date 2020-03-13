«Не стыдно»: как встретили песню Little Big для «Евровидения»

В четверг, 12 марта, группа Little Big, которой предстоит выступить от России на «Евровидении-2020» в Нидерландах, представила в эфире шоу «Вечерний Ургант» конкурсную композицию «Uno» — именно с ней отечественные артисты во главе с Ильей «Ильичом» Прусикиным поборются за победу в главном музыкальном шоу Старого Света. Параллельно участники Little Big показали клип на новую песню — видео, как и сам трек, выполнено в классическом для рейв-коллектива стиле (разве что чуть более скромное в плане локаций и сюжета, чем те же «SKIBIDI», «FARADENZA» и — особенно — «LollyBomb»).

В Сети композицию российской группы для предстоящего «Евровидения» встретили в целом позитивно: на момент написания статьи клип на «Uno» посмотрели на официальном YouTube-канале конкурса без малого миллион человек, а соотношение лайков к дизлайкам под ним составило 147 тыс. к 15 тыс. В комментариях пользователи видеохостинга особо отметили хореографию бодипозитивного танцора, который появился в музыкальном видео: по мнению зрителей, Little Big просто обязаны взять артиста с собой в Роттердам.

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«Ребята, поскольку на «Евровидении» на сцене не должно присутствовать больше 6 человек, предлагаю создать петицию, чтобы пухляша взяли на «Евро», чтобы он танцевал в фан-зоне во время выступления. И талисман поедет, и в обход правил будет, и зрители довольны будут»; «Где они откопали этого танцора? Он [офигенный]»; «Самое интересное — пухляша никто никуда не звал, он просто разминку делал, а тут съемки, оказывается»;

«Ахаха, толстый мужик — [как Евгений] Плющенко на выступлении у [Димы] Билана»; «Звезда клипа — полненький парень! Если его не возьмут на «Евровидение», это будет большой ошибкой», — писали по поводу танцора пользователи YouTube.

В комментариях некоторые также выразили мнение, что впервые за долгие годы Россия едет на «Евровидение» с песней, которую можно назвать современной и актуальной. Не обошлось, естественно, и без шуток про, пожалуй, главную тему для обсуждений в этом году — проблему коронавируса. Наконец, вспомнили под видео и о Сергее Лазареве, который в 2019-м принес стране «бронзу» «Евровидения» (уже во второй раз в карьере).

«Ура! Наконец-то — не стыдно за страну. Мне все равно, какое место мы займем. Главное, что это выступление нравится мне, нравится нам — и на это будет интересно смотреть. Даже если Россия займет последнее место, я бы все равно хотел видеть на следующем «Евровидении» что-то в этом же стиле»;

«Я вас поздравляю, в следующем году будет тотальный кризис из-за постройки стадиона к «Евровидению»; «Народ, относитесь к «Евровидению» проще! Что о победе кричать? Нужно просто кайфовать от конкурса — без всякого напряга. Это Лазарев трясся над победой, а Little Big едут просто отжигать! Наконец-то это не баллада, а что-то новое для России на «Евровидении»! Горжусь Little Big!

От каждой строчки в песне [до] каждого движения в клипе — все сделано и придумано ими»; «Эта песня похожа на вирус: чем чаще слушаешь, тем больше она начинает нравится. Ну, наличие такого вируса — приемлемо», — восхищались композицией комментаторы.

О том, что на «Евровидении-2020» от России выступит группа Little Big, стало известно 2 марта. Согласно лидеру рейв-коллектива Прусикину, лично он не ожидал, что ему и его команде будет предоставлен такой шанс. «Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — говорил артист в эфире Первого канала. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в голландском Роттердаме. Действующим победителем шоу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Единственным российским чемпионом «Евровидения» до сих пор остается Дима Билан, первенствовавший на шоу в 2008 году.