Уехал на год: коронавирус перенес «Форсаж 9»

Компания Universal решила перенести премьеру фильма «Форсаж 9» на следующий год в связи с влиянием стремительно развивающейся эпидемии коронавируса на мировую экономику и географию дистрибуции. Помимо главных очагов заражения — Италии, Южной Кореи и Китая — есть риски приостановления работы некоторых кинотеатров в США из-за широкого распространения COVID-19. Согласно Variety, новый фильм самой популярной гоночной франшизы выйдет в апреле 2021 года.

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Комментируя сообщение Universal, звезда «Форсажа» Вин Дизель извинился перед поклонниками в социальных сетях и заявил, что для создателей фильма здоровье зрителей превыше всего.

«Мы чувствуем всю вашу любовь и предвкушение следующей главы нашей саги, — написал Дизель. — Поэтому особенно тяжело сообщать вам, что мы должны перенести дату выхода фильма. Стало ясно, что наши фанаты по всему миру не смогут увидеть фильм в мае.

Хоть мы и чувствуем разочарование в связи с тем, что придется ждать немного дольше, этот шаг сделан для обеспечения вашей безопасности — это является нашим главным соображением».

Бюджет фильма «Форсаж» составляет более $200 млн, но с урезанным количеством кинотеатров «отбить» его было бы сложно. Примерно 75% от общих сборов нескольких предыдущих частей франшизы, становившихся одними из самых кассовых фильмов года, пришли из-за рубежа. К примеру, домашние сборы «Форсажа 8» составили $226 млн, а заграничные превысили $1 млрд.

О завершении съемок девятого «Форсажа» режиссер Джастин Лин объявил 15 ноября 2019 года через свои страницы в Twitter и Instagram.

«Официально закончили съемки «Форсажа 9». Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съемочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса», — написал режиссер.

Мировая премьера фильма должна была состояться 20 мая 2020 года, а на следующий день был запланирован его выход в России.

Ранее из-за распространения коронавируса были отменены несколько громких релизов. Премьеру фильма «Тихое место 2», который должен был выйти 19 марта, перенесли на неопределенный срок, а мировой релиз новой картины про Джеймса Бонда «Не время умирать» вместо апреля состоится в ноябре. Семейная лента «Кролик Питер 2» появится в кинотеатрах не 3 апреля, как было запланировано, а 7 августа. В противном случае фильмы могли бы потерять сотни миллионов долларов, потому что Китай — второй по величине кинорынок после США — закрыт из-за вспышки эпидемии.

Студия Disney решила отложить премьеру киноверсии мультфильма «Мулан» только в Китае, сохранив исходную дату выхода ремейка в США. По мнению кинокритиков, это решение является странным, потому что каст фильма представлен преимущественно азиатскими актерами, что делает его нацеленным на китайскую аудиторию. Поэтому сложно сказать, сможет ли Disney окупить $200 млн бюджета ленты.

Согласно The Hollywood Reporter, из-за вспышки коронавируса в Китае закрылось около 70 тыс. кинотеатров. В связи с эпидемией во время празднования китайского Нового года — с 24 января по 23 февраля — выручка кинотеатров составила $4,2 млн долларов, в то время как в прошлом году за указанный период эта сумма составляла $1,76 млрд. Согласно аналитикам, к началу марта общий убыток китайских кинотеатров составил около $2 млрд.