Хит от Pixar и трагическая мелодрама: на что пойдут американцы

Лидером американского бокс-офиса, скорее всего, останется новичок прошлой недели — мультфильм «Вперед» от режиссера «Университета Монстров» Дэна Скэнлона. Анимационная лента, посвященная борьбе двух братьев-эльфов за возвращение волшебства в сказочный мир, сможет собрать $22 млн. Подробнее о новом проекте Pixar читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Мелодрама «Верю в любовь» братьев-постановщиков Эндрю и Джона Эрвинов, согласно прогнозу аналитиков, стартует в американском прокате со второго места. Первые сборы фильма, основанного на реальных событиях из жизни рок-музыканта Джереми Кэмпа, составят около $14 млн. Главную роль в картине исполнил новозеландец Кей Джей Апа, известный по роли Арчи Эндрюса в сериале «Ривердейл». Его экранную возлюбленную, у которой был обнаружен рак, сыграла Бритт Робертсон.

Новая экранизация романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» Ли Уоннелла по итогам третьего уикенда проката спустится на одну строчку вниз. Научно-фантастический триллер о терзаниях героини Элизабет Мосс, преследуемой паранормальными явлениями после суицида бывшего мужа, сумеет собрать около $9,3 млн. Рецензию к фильму от редактора отдела «Культура» можно почитать здесь.

Аналитики считают, что фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем не сможет попасть в первую тройку самых кассовых фильмов уикенда. Первая экранизация комиксов издательства Valiant Comics, в которой ученые воскрешают персонажа Дизеля и наделяют его суперспособностями, заработает $8,5 млн в ходе первых выходных проката. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 39% «гнилья», исходя из 49 рецензий со средним рейтингом 4,9 из 10.

Скандальный триллер «Охота», подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выходит в американский прокат 13 марта. Премьера фильма об охоте на республиканцев должна была состояться в сентябре, но была отменена из-за массовых расстрелов в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. Нашумевшая лента, которую создатели называют не более чем сатирой, соберет $8,3 млн.

Следом может финишировать киноверсия приключений синего ежа Соника из известной видеоигры. По итогам пятого уикенда в американском прокате фильму «Соник в кино» с Джимом Керри в роли доктора-злодея удастся собрать $4,9 млн.

Спортивной драме «Вне игры» Гэвина О'Коннора, посвященной реабилитации страдавшего алкоголизмом бывшего баскетболиста, аналитики пророчат седьмое место. После вторых выходных в кинотеатрах США фильм о приглашении героя Бена Аффлека на пост тренера школьной баскетбольной команды заработает $4,8 млн.

Драма Криса Сандерса «Зов предков», снятая по мотивам одноименной повести Джека Лондона, также войдет в десятку самых кассовых фильмов выходных. В ходе четвертого уикенда в американском прокате от картины со звездой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом ждут $3,8 млн.

Новая экранизация романа «Эмма» с Аней Тейлор-Джой в главной роли на третьих выходных проката займет предпоследнее место в топ-10 бокс-офиса. К концу уикенда фильм режиссера Отем де Уайлд увеличит свои сборы на $3 млн.

Старожил американского проката — комедийный боевик «Плохие парни навсегда» — по итогам девятого уикенда предположительно соберет $2,1 млн. На сегодняшний день домашняя касса ленты с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом составляет более $205,3 млн.