Больше не глава: Вакарчук бросил «Голос»

Музыкант и политик Святослав Вакарчук покинул пост главы партии «Голос», которую он создал незадолго до парламентских выборов в мае 2019 года. Об этом лидер группы «Океан Эльзы» написал на своей странице в Facebook. Согласно публикации, во время последнего съезда партии новым лидером была избрана депутат Кира Рудик. По словам Вакарчука, она является «лучшим управленцем команды».

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«Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом. Власть под видом новых лиц на самом деле продвигает старые. Мы же своим примером демонстрируем противоположное: мы выводим на лидерские позиции и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей», — сообщил музыкант.

Судя по посту Вакарчука, покидая формальный пост главы партии, он не намерен совсем уходить из политики. Согласно его заявлению, он останется неформальным лидером.

«Я как лидер буду дальше развивать партию. Моя миссия — и дальше проводить в политику новых, честных, профессиональных людей с собственным видением, — пояснил певец. — Эта миссия политического провайдерства и есть мой формат работы в украинской политической жизни».

Стоит отметить, что музыкант принял решение оставить пост лидера объединения после заявлений об офшорах, которые сделал юрист Андрей Портнов. По его словам, Вакарчук уклоняется от уплаты налогов, используя швейцарский банк, у которого открыты счета на британских Виргинских островах.

«Вы герой майдана, пойманный на вашем обычном занятии — хищениях и кражах. Вся ваша фракция должна публично прокомментировать ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов», — сказал Портнов, пригрозив инициировать уголовное дело.

Поступок Вакарчука также прокомментировал политолог Юрий Романенко, заявив, что музыкант снова «ушел на дно» и что он всегда считал его «тряпкой», передает «Накануне.Ru».

На выборах в Раду в июле 2019 года партия «Голос» набрала 5,8%, едва преодолев проходной барьер. Согласно результатам февральского опроса, ее рейтинг составил всего 1%. Еще в прошлом году большинство экспертов отмечали, что партия лидера группы «Океан Ельзи» была искусственно создана под парламентские выборы.

За свою политическую карьеру Вакарчук сделал немало громких заявлений. Среди прочего он предлагал осуждать на 15 лет колонии тех политиков, которые ведут международные переговоры без санкции властей государства.

Причиной такой инициативы стала встреча на тот момент премьер-министра России Дмитрия Медведева с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком, которая прошла в июле прошлого года в Москве.

Артист сослался на пример США, где с 1799 года существует «акт Логана» — федеральный закон, согласно которому несанкционированные переговоры с иностранными правительствами, имеющими какой-либо нерешенный спор с Соединенными Штатами, влекут за собой уголовную ответственность.

«Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», — предложил Вакарчук.

По словам политика, статья «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины также нуждается в поправке — наказание следует ужесточить до тюремного заключения сроком на 13-15 лет.