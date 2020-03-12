Изолирован в Австралии: Тома Хэнкса подкосил коронавирус

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, которые в настоящий момент находятся в Австралии, где должны были принять участие в работе над фильмом о жизни певца Элвиса Пресли, сообщили о заражении коронавирусом, пишет Deadline.

«Привет, ребята. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, появились боли в теле. Риту то охватывал озноб, то проходил. Слегка лихорадило. Чтобы все сделать правильно, как требует сегодняшняя ситуации, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались позитивными», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, 63-летний актер стал самой крупной фигурой из сферы развлечений, заявившей об инфицировании вирусом.

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«Ну, что ж. Что делать дальше? У медицинских ведомств есть установленный порядок, который необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем сдавать анализы и наблюдаться, а также будем изолированы на срок, которого требует здравоохранение и требования безопасности», — отметили супруги.

Они также пообещали, что будут «держать мир в курсе» происходящего, и попросили своих подписчиков быть осторожнее. К сообщению также была прикреплена фотография резиновой перчатки, выброшенной в корзину для зараженных отходов.

Планировалось, что в Австралии Хэнкс сыграет роль полковника Тома Паркера, эксцентричного менеджера Элвиса Пресли, который привел певца к славе в 1950-х годах. У картины в настоящий момент нет названия, а начало съемок было назначено на 16 марта

По словам представителей компании Warner Bros., действие фильма будет охватывать 20 лет карьеры Пресли и начнется с его восхождения к беспрецедентной популярности, которая будет показана «на фоне меняющегося культурного ландшафта и потери Америкой невинности».

Режиссером фильма выступит австралиец Баз Лурман, автор фильмов «Мулен Руж», «Ромео + Джульетта» и «Великий Гэтсби», который также написал сценарий вместе со своим соавтором Крейгом Пирсом.

«Нам стало известно, что член съемочной группы нашего художественного фильма об Элвисе, который в настоящий момент находится в стадии предпродакшена в Австралии, сдал положительные анализы на коронавирус», — говорится в официальном заявлении самой студии.

В Warner.Bros. отметили, что сотрудничают с австралийскими здравоохранительными ведомствами, чтобы определить, с кем контактировал заразившийся, и связаться с этими людьми как можно скорее.

«Здоровье и безопасность членов нашей компании всегда остается нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры, чтобы защитить всех, кто работает с нами по всему миру», — заверили в компании.

Warner Bros. оказалась в числе голливудских студий, которые наиболее пострадали в результате распространения эпидемии коронавируса из-за широкой сети своих телевизионных департаментов, которые занимаются работой над более чем 80 различными шоу. В частности, 11 марта компания сообщила о приостановке съемок сериала «Ривердейл», которые проходят в Ванкувере.

Узнав о заражении Хэнкса, многие звезды обратились к нему со словами поддержки.

«Желаю двум самым добрым, классным и талантливым людям в мире, Тому Хэнксу и Рите Уилсон, скорейшего выздоровления», — написала в Twitter Миа Фэрроу.

На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано более 120 случаев заражения коронавирусом.