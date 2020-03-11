«Рассказывал в деталях»: Чарли Шина обвинили в изнасиловании

Скандально известный голливудский актер Чарли Шин назвал «больными» обвинения со стороны своего коллеги Кори Фельдмана в сексуальном насилии над его другом Кори Хеймом на съемках фильма 1986 года «Лукас».

Реклама

О том, что Хейм, умерший от передозировки наркотиков в 2010 году, якобы подвергался насилию со стороны Шина в возрасте 13 лет (самому Шину на тот момент было 19) Фельдман рассказал со слов своего друга в документальном фильме «(Моя) Правда: изнасилование двух Кори».

«Это не было чем-то, что он рассказал мне между делом. Это не было в духе: «О, кстати, был такой случай». Он рассказывал в деталях», — заявил Фельдман.

То, что Хейм неоднократно обвинял Шина в сексуальном насилии, рассказали также и другие люди, знавшие актера близко, включая бывшую жену Фельдмана.

«Эти больные, извращенные и оторванные от реальности обвинения не имеют отношения к действительности. Точка. Я призываю всех принимать во внимание источник и ознакомиться с заявлениями его матери Джуди Хейм», — заявил официальный представитель Шина.

Ранее Шин неоднократно отрицал обвинения в сексуальном насилии, а мать Хейма публично говорила, что не верит в его вину. Сама она обвиняла актера Доминика Брашиа, который умер в 2018 году.

Имя Брашиа также фигурирует в документальном фильме Фельдмана. Еще одним мужчиной, который совратил Хейма, его друг назвал Марти Уайсса, ответственного за подбор детей-актеров. Брашиа официально отрицал обвинения Фельдмана в 2016 году в интервью Пересу Хилтону в 2016 году.

«Это абсолютная неправда. Я столь же шокирован, как и остальные, так как Хейм был одним из моих хороших друзей, я знал его больше 25 лет», — говорил актер.

Помимо этих лиц, Фельдман также пристально рассматривает роль, которую сыграли в судьбе Хейма владелец ночного клуба Альфи Хоффман, которого сам Фельдман обвинил в домогательствах в 2017 году, и его бывший менеджер Джон Гриссом. Оба они никак не ответили на обвинения в свой адрес.

Премьера документального фильма Фельдмана прошла в кинотеатре гильдии режиссеров США, однако в ходе онлайн-трансляции возникли перебои: режиссер сначала жаловался в твиттере на то, что трансляция задерживается из-за чересчур большого наплыва пользователей на сайт, а затем обвинил в создании помех хакеров.

Чтобы доказать свои слова собравшимся, Фельдман позвонил провайдеру стримингового сервиса и поднес трубку телефона к микрофону, чтобы все присутствовавшие в зале могли услышать его ответ. Мужчина подтвердил, что на сайт совершается «атака».

«Все, кто здесь сегодня были, видели, что произошло. Так что, я не думаю, что тут произошла какая-то путаница. Я не знаю, как нам сделать, чтобы люди увидели этот фильм. Нам надо сперва решить эту проблему», — сказал Фельдман, комментируя небольшое количество зрителей, которые остались на показе.

Главной причиной, подвигнувшей его на создание этого фильма, Фельдман назвал желание поддержать жертв сексуального насилия по всему миру.

«Я надеюсь, что фильм придаст другим жертвам храбрости выйти вперед. Потому что сейчас близится волна. Нам необходима волна правосудия. Нам необходима волна правды. Нам необходима волна храбрости. Правда должна выжить. Дети должны быть спасены», — пояснил он свою позицию.