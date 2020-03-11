«Он дьявол»: Вайнштейн проведет остаток жизни в тюрьме

Судья верховного суда штата Нью-Йорк Джеймс Берк назначил наказание в виде 23 лет лишения свободы голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальном насилии.

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Решением суда Вайнштейн был приговорен к 20 годам тюрьмы по первому пункту обвинения — за принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Максимальный срок по этому пункту обвинения предусматривал до 25 лет заключения. Еще три года тюрьмы Вайнштейн получил за изнасилование стилистки Джессики Манн 18 марта 2013 года в отеле на Манхэттене. По этому пункту обвинения продюсер мог получить до четырех лет тюрьмы.

Таким образом, судья отказал прокурорам и дал на шесть лет меньше, чем просила сторона обвинения, настаивавшая на 29 годах лишения свободы.

Приговор был оглашен в присутствии обвинительниц, которые давали показания в ходе процесса, среди которых оказались Джессика Манн, Мириам Хейли, Аннабелла Шиорра, Лорен Янг, Дон Даннинг и Рози Перес, появившиеся в зале заседаний до бывшего продюсера.

Перед речью самого Вайнштейна ведущий прокурор Джоан Иллуззи зачитала обращение с требованием приговорить продюсера на максимальный срок. В ходе своего выступления она также зачитала список высказываний о Вайнштейне от людей, работавших с ним в разные годы: «Он дьявол. Лжец. Очень плохой нрав. Хвастался, что мог бы убить человека. Зависим от власти. Поведение хищника. Находит удовольствие в удержании власти. Разрушил мою жизнь и карьеру. Характер с годам становился хуже по мере того, как он становился популярнее. Грубый и жестокий. Работать с ним было кошмаром. Страшно было работать с ним. Он насильник. Он говорил мне, что убьет меня и всю мою семью».

Сам Вайнштейн, выступая со скамьи подсудимых, вновь попытался выразить раскаяние в связи со своими поступками и попросить прощения.

Представители его защиты в своих выступлениях пытались смягчить его вину в глазах суда, указывая на его пожертвования благотворительным фондам, вес в американском кинематографе, помощь в карьерном росте первым лицам американской киноиндустрии, а также семейное положение и ухудшившееся состояние здоровья.

Скандал, связанный с сексуальным насилием со стороны Вайнштейна, разразился в 2017 году. Причиной стала публикация в издании The New Yorker аудиозаписи его разговора с моделью Амброй Баттилан Гутиеррез из Италии, которая в 2015 году пожаловалась сотрудникам полиции на домогательства со стороны продюсера. После его приставаний, на вторую встречу девушка пришла со включенным диктофоном. В ходе их беседы Вайнштейн признался, что вел себя по отношению к ней распущенно, однако объяснил свои действия тем, что «привык так себя вести».

После того как публикация стала одним из главных событий новостной повестки в США об аналогичном поведении продюсера в их отношении рассказали Ума Турман, Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Сальма Хайек, Роуз Макгоуэн, Эшли Джадд и многие другие. Общее число женщин, обвинивших Вайнштейна в сексуальной агрессии достигло 80 человек.

Из-за последовавшей за этим волны общественного возмущения и начавшихся уголовных преследований продюсера лишили должности в основанной им кинокомпании, а также исключили из американской киноакадемии, а также британской академии кино и телевидения.