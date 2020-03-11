«Бладшот», «Пиноккио» и другие премьеры недели в России

Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»

close
Кадр из фильма «Бладшот» (2020) Кадр из фильма «Бладшот» (2020)
Кадр из фильма «Бладшот» (2020)

Кадр из фильма «Бладшот» (2020)

Sony Pictures Entertainment (SPE)
Киновоплощение комиксов имени Вина Дизеля, экранизация «Пиноккио» с Роберто Бениньи, а также ужастик с Кэти Холмс в главной роли: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах этой недели в России.

«Бладшот» («Bloodshot»); Дэйв Уилсон

Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли — первая экранизация комиксов издательства Valiant Comics. Согласно сюжету фильма, ученые воскрешают персонажа Дизеля путем запуска нанороботов в кровь, наделяют его суперспособностями, после чего используют подопытного для своих темных целей, управляя его сознанием. В актерский состав картины также вошли Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес и Тоби Кеббелл. Подробнее о Бладшоте и Valiant Comics читайте здесь.

«Пиноккио» («Pinocchio»); Маттео Гарроне

Режиссер фильмов «Гоморра» и «Реальность» Маттео Гарроне экранизировал всемирно известную классическую сказку Карло Коллоди «Пиноккио». Ожившую деревянную куклу сыграл Федерико Иелапи, а его отца Джеппетто — обладатель «Оскара» Роберто Бениньи, перевоплощавшийся в Пиноккио в экранизации 2002 года (он же был режиссером фильма). В преддверии премьеры нового «Пиноккио» на Берлинском фестивале Гарроне поговорил с кинокритиком «Газеты.Ru».

«Кукла 2: Брамс» («Brahms: The Boy II»); Уильям Брент Белл

Главную роль в сиквеле одноименного хоррор-триллера 2016 года, в котором сыграли Лорен Коэн и Руперт Эванс, исполнила Кэти Холмс. В продолжении фильма ужасов речь идет о молодой семье, которая переезжает в старинное поместье. Там их сын заводит странного друга по имени Брамс — зловещую фарфоровую куклу, не сулящую окружающим ничего хорошего.

«Хороший доктор» («Docteur?»); Тристан Сегела

Классическая добрая комедия из Франции, снятая Тристаном Сегела, рассказывает о примечательном партнерстве дежурного врача и доставщика еды — в одну из праздничных смен у медика заболевает поясница, и он просит случайного знакомого помочь ему с обходами, консультируя юношу удаленно. Роли в картине исполнили Мишель Блан, Хаким Джемили и Солен Риго.

«Секта» («Il nido»); Роберто Де Фео

Итальянский хоррор Роберто Де Фео обращается к истории прикованного к инвалидной коляске Самуэля и его матери Елены, живущих в отдаленном поместье, — однажды туда заезжает некая Денис, способная изменить жизнь юноши, однако его родительница не собирается отпускать мальчика от себя, требуя от него «следовать правилам». В фильме среди прочих сыграли Франческа Каваллин, Джастин Коровкин и Джиневра Франческони.