«Бладшот», «Пиноккио» и другие премьеры недели в России

«Бладшот» («Bloodshot»); Дэйв Уилсон

Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли — первая экранизация комиксов издательства Valiant Comics. Согласно сюжету фильма, ученые воскрешают персонажа Дизеля путем запуска нанороботов в кровь, наделяют его суперспособностями, после чего используют подопытного для своих темных целей, управляя его сознанием. В актерский состав картины также вошли Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес и Тоби Кеббелл. Подробнее о Бладшоте и Valiant Comics читайте здесь.

«Пиноккио» («Pinocchio»); Маттео Гарроне

Режиссер фильмов «Гоморра» и «Реальность» Маттео Гарроне экранизировал всемирно известную классическую сказку Карло Коллоди «Пиноккио». Ожившую деревянную куклу сыграл Федерико Иелапи, а его отца Джеппетто — обладатель «Оскара» Роберто Бениньи, перевоплощавшийся в Пиноккио в экранизации 2002 года (он же был режиссером фильма). В преддверии премьеры нового «Пиноккио» на Берлинском фестивале Гарроне поговорил с кинокритиком «Газеты.Ru».

«Кукла 2: Брамс» («Brahms: The Boy II»); Уильям Брент Белл

Главную роль в сиквеле одноименного хоррор-триллера 2016 года, в котором сыграли Лорен Коэн и Руперт Эванс, исполнила Кэти Холмс. В продолжении фильма ужасов речь идет о молодой семье, которая переезжает в старинное поместье. Там их сын заводит странного друга по имени Брамс — зловещую фарфоровую куклу, не сулящую окружающим ничего хорошего.

«Хороший доктор» («Docteur?»); Тристан Сегела

Классическая добрая комедия из Франции, снятая Тристаном Сегела, рассказывает о примечательном партнерстве дежурного врача и доставщика еды — в одну из праздничных смен у медика заболевает поясница, и он просит случайного знакомого помочь ему с обходами, консультируя юношу удаленно. Роли в картине исполнили Мишель Блан, Хаким Джемили и Солен Риго.

«Секта» («Il nido»); Роберто Де Фео

Итальянский хоррор Роберто Де Фео обращается к истории прикованного к инвалидной коляске Самуэля и его матери Елены, живущих в отдаленном поместье, — однажды туда заезжает некая Денис, способная изменить жизнь юноши, однако его родительница не собирается отпускать мальчика от себя, требуя от него «следовать правилам». В фильме среди прочих сыграли Франческа Каваллин, Джастин Коровкин и Джиневра Франческони.