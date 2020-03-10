«Из-за денег»: звезда «Сватов» покинула проект

Российская актриса Людмила Артемьева ушла из сериала «Сваты». Исполнительница роли Ольги Ковалевой покинула проект «из-за денег». Так, по крайней мере, утверждает ее коллега Татьяна Кравченко — исполнительница роли Валентины Будько. В интервью «Собеседнику» Кравченко призналась, что была рада снова встретиться на съемочной площадке со своими партнерами по сериалу — Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным.

«Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег», — пояснила она, подчеркнув, что не в курсе всех деталей этой ситуации.

Говоря о новом сезоне шоу, Кравченко назвала неожиданным ходом идею показать историю молодых Будько. Известно, что Ивана Будько в молодости сыграет родной сын Федора Добронравова — Виктор, а Валентину Будько — Дарья Рыбак.

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Ранее режиссер Андрей Яковлев сообщил о том, что седьмой сезон сериала станет последним. Работа над ним началась в январе 2020 года. Съемки зимнего блока в Минске уже завершены.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — заявил постановщик.

По словам Яковлева, большинство сцен уже отснято, однако летом предстоит работа еще над несколькими эпизодами. Режиссер также опроверг информацию о том, что все серии переснимаются заново и что весь ранний материал не войдет в готовую версию. Премьера нового сезона запланирована на следующий год.

Известно, что в предстоящих сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, роль которого исполнит Михаил Трухин. Вместе с тем, в одном из эпизодов зрителям покажут Россию XIX века, молодость главных героев и свадьбу старшей внучки Жени и Джека. В новом сезоне будет показана история знакомства молодого Ивана Будько со своей будущей супругой Валентиной. В сериал также вернется актер Анатолий Васильев, который ушел из «Сватов» 10 лет назад после смерти своего героя. В седьмом сезоне он появится во флэшбеках.

Исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов ранее признавался, что ему тревожно делать далеко идущие прогнозы касаемо проекта.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — цитирует актера Teleprogramma.pro.

Напомним, что «Сваты» вышли в 2008 году. На протяжении шести сезонов сериал приковывал внимание зрителей, однако в 2012 году производство шоу было приостановлено. Несмотря на обострения политических отношений между Россией и Украиной, создатели проекта в 2017 году сообщили о намерении возобновить работу.

Первые пять эпизодов седьмого сезона были полностью сняты на территории Грузии и Белоруссии, после чего его авторы сериала столкнулись с новыми трудностями. В частности, решением украинского суда, Добронравову был вынесен запрет на въезд на территорию страны. Главной претензией стороны обвинения было то, что актер посещал Крым после 2014 года и публично поддерживал его присоединение к России.