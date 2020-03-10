Пророк ужаса: Стивен Кинг отрекся от предсказания коронавируса

Американский писатель Стивен Кинг призвал не сравнивать эпидемию коронавируса с сюжетом его романа «Противостояние».

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«Нет, коронавирус не похож на «Противостояние», — написал фантаст у себя в Twitter, подчеркнув, что степень выживаемости в нынешней эпидемии очень высока. — Сохраняйте спокойствие и примите все разумные меры предосторожности».

По сюжету романа, на секретной лаборатории министерства обороны США по случайности происходит утечка смертельного вируса. Разрабатывавшийся как биологическое оружие штамм гриппа убивает на рабочих местах весь штат лаборатории.

Один из охранников секретной базы чудом остается жив и вместе с семьей выезжает за пределы штата, вызвав, таким образом, страшную эпидемию. В попытке остановить распространение «супергриппа» армия изолирует город и расстреливает беззащитных людей. Однако эти усилия не имеют успеха и заболевание лавинообразно распространяется по стране, выходя за ее пределы. В этом романе Кинг описал распад общества, взрывы насилия, неспособность правительства и армии противостоять пандемии, что, в конце концов, привело к гибели почти всего населения.

По словам Кинга, на создание этой книги его вдохновил сюжет про испытания химико-биологического оружия на мышах. Кроме того, в одном из интервью писатель вспоминал о Дагуэйском инциденте, когда из грузовика, следовавшего к месту захоронения, вывалилась канистра с нервно-паралитическим газом. В результате погибло стадо овец, состоящее из трех тысяч особей. В той ситуации обошлось без человеческих жертв исключительно по воле случая и из-за удачного направлении движения ветра.

Первая версия «Противостояния» появилась в 1978 году, а 12 лет спустя роман был переиздан в дополненном и отредактированном виде.

Это не первый случай, когда поклонники литератора приписывают его творчеству пророческий характер. Так, несколько лет назад Дональда Трампа, ставшего в январе 2017 года президентом США, сравнили с главным злодеем политического триллера «Мертвая зона» — Грегом Стилсоном, который развязал Третью мировую войну.

Сходство произведения, опубликованного в 1979 году, с современными реалиями воистину пугает. Автор изобразил Стилсона шарлатаном и демагогом, раздающим нелепые обещания вроде «бесплатных хот-догов всем американцам». Однако, неожиданным образом, одиозный политик становится лидирующим кандидатом в президентской гонке. Оппоненты Стилсона обвиняют его в «запрещенных» приемах и описывают как «циничного ярмарочного типа, который разыгрывает всю идею свободных выборов, как пародию». На своих встречах с избирателями политик заводит толпу агрессией, бравадой и дешевыми идеями. Подобные встречи нередко сопровождаются насилием, как и во время предвыборной компании Трампа, обещавшего «сделать Америку великой снова».

Вместе с тем, сходство реального и вымышленного 40 лет назад политика не самое пугающее во всей этой истории. Главное то, насколько похожи между собой их избиратели, которых не интересует прошлое кандидата и пустота политической программы. Им важно знать, что у них есть право на агрессию в адрес меньшинств или своих оппонентов. Они рады слышать демагогию. Все это говорит о том, что Кинг тонко чувствует психологию людей, поэтому его романы это скорее «закономерность», а не «пророчества».