Шесть лет борьбы: группа Led Zeppelin выиграла дело о плагиате

Рок-группа Led Zeppelin одержала победу в битве за авторские права на песню «Stairway to Heaven» («Лестница в небеса»). В понедельник, 9 марта, окружной апелляционный суд США по девятому округу в Сан-Франциско оставил в силе приговор присяжных заседателей, согласно которому мелодия композиции не является плагиатом. Об этом сообщает Variety.

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«Ранее мы никогда не рассматривали защиту авторских прав на несколько нот, — сказали в суде. — Потому что последовательность из четырех нот, распространенная в музыкальной сфере, не охраняется авторским правом».

Дело Led Zeppelin началось в 2014 году, когда журналист Майкл Скидмор подал иск от имени гитариста и фронтмена группы Spirit Рэнди Вулфа, скончавшегося в 1997 году. В иске утверждалось, что культовый вступительный инструментальный рифф в «Stairway to Heaven» был позаимствован из сингла группы Spirit «Taurus» 1968 года, написанного Вулфом. При жизни он возмущался сходством песен и говорил о том, что Led Zeppelin «вдохновились» его мелодией, но не указали его в соавторах и не заплатили. Тем не менее, претензии гитариста ограничивались словами, и в суд он не подавал.

«Эти парни заработали миллионы баксов на песне и не сказали «Спасибо» или «Может, мы тебе заплатим?» — возмущался он.

Суд присяжных вынес решение против истцов в 2016 году, но коллегия из трех судей девятого окружного апелляционного суда обнаружила ошибки в работе судьи и возобновила дело в сентябре 2018 года.

В рассмотрении иска к Led Zeppelin использовались новые правила, согласно которым обвинитель должен доказать, что предполагаемый нарушитель имел доступ к работе истца, и что указанные работы «по существу похожи». Ранее на протяжении 43 лет авторскими правами в девятом округе США (суд девятого округа занимается делами в штатах Айдахо, Аляска, Аризона, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Монтана, Невада, Орегон) руководило так называемое «правило обратного отношения». Оно гласило, что чем больше доступа к работе истца было доказано, тем меньше сходства требовалось для установления нарушения. На протяжении десятилетий это правило мешало обвиняемым, в числе которых были известные артисты и звукозаписывающие компании. Примечательно, что в других округах «правило обратного отношения» не действовало.

Апелляционный суд учел, что идея апеллирования «доступом» к произведениям в цифровую эпоху ослабла, поскольку миллионы работ легко доступны на YouTube, Netflix, Spotify и других площадках. Также суд признал, что это правило демонстрировало низкий процент доказывания плагиата популярных произведений.

По словам адвоката Эда Макферсона, подавшего заявление в поддержку Led Zeppelin от имени авторов песен, продюсеров и музыкантов, «правило обратного отношения» было «ужасным и бессмысленным».

Песня «Stairway to Heaven» была написана гитаристом группы Джимми Пейджем и вокалистом Роберт Плантом в 1970 году во время отдыха после большого гастрольного тура. В 1971 году песня вышла в альбоме «Led Zeppelin IV», а также вошла в концертный альбом «The Song Remains the Same».

Композиция стала самой часто проигрываемой песней на FM-радиостанциях Америки, а журнал Rolling Stone поместил ее на 31-е место в списке «500 величайших песен всех времен» и на восьмое среди «100 величайших гитарных песен всех времен». Крупные музыкальные издания и телеканалы более десяти раз включали «Stairway to Heaven» в списки лучших композиций, а журнал «Guitar World» отдал ей первое место среди «100 величайших гитарных соло».