«Такой вероятности пока нет»: отменят ли ММКФ из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса COVID-19 в некоторых странах мира отменяют массовые мероприятия — в Италии, европейском очаге эпидемии, 9 марта были на неопределенный срок приостановлены абсолютно все спортивные события, в Испании футбольные матчи (в том числе и встреча Лиги чемпионов с участием «Барселоны») в ближайшее время будут проходить без зрителей, а ежегодный музыкальный, техно- и кинофестиваль South by Southwest (или просто SXSW), который должен был состояться 13-22 марта в американском Техасе, и вовсе был отменен.

Попутно в СМИ появилась информация о переносе популярнейшего музыкального фестиваля Coachella, который в 2020 году планировалось провести в Калифорнии с 10 по 19 апреля.

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Согласно The Sun, решение было принято на фоне подтверждения чиновниками первого случая смерти от коронавируса на территории штата. Как сообщил источник, Coachella перенесли на шесть месяцев — ожидается, что теперь он пройдет в октябре этого года. Отмечается также, что лайн-ап мероприятия (а это, в частности, Трэвис Скотт, Том Йорк, Lil Nas X, Лана Дель Рей, Joji, Фрэнк Оушен, Charli XCX, Кельвин Харри, Big Sean, 21 Savage и даже российская группа «Ленинград») останется без изменений. При этом официального подтверждения от организаторов об отмене фестиваля, который, по предварительным оценкам, в общей сложности должны были посетить более полумиллиона человек, до сих пор не поступало.

Кроме того, отменяются в Европе, США и Азии концерты конкретных исполнителей — например, парижский перформанс Мадонны, азиатский тур Green Day, выступления «Би-2» в Чехии и Германии, а также североамериканское турне Pearl Jam.

Объясняя данное решение, американские рокеры признались, что «уровень риска [возможного заражения] поклонников и их близких слишком высок, чтобы выступать перед ними комфортно».

«Мы с чувством глубокого разочарования и печали вынуждены выступить со злополучным объявлением. Запланированную первую часть нашего турне необходимо отложить, шоу переносится на более поздние сроки», — добавили музыканты.

При этом на территории России по-настоящему крупных спортивных или развлекательных мероприятий в связи с коронавирусом еще не отменяли — матчи чемпионата страны по футболу по-прежнему играются со зрителями, важные музыкальные концерты проходят по расписанию, не ведется на данный момент речи и об отмене или переносе кинофестивалей. Об этом «Газете.Ru», в частности, заявили представители ММКФ-2020, запланированного на 22-29 апреля, и грядущего «Кинотавра».

«У меня нет такой информации — что что-то собрались отменять», — сказали в пресс-службе сочинского кинофестиваля, который должен пройти в первой половине июня этого года.

В то же время представители концертного агентства «Мельница», отвечающей за проведение фестиваля Park Live (пройдет в июле этого года в 2020 года в Москве), от комментариев по поводу возможной отмены или переноса мероприятия (где должны выступить My Chemical Romance, Deftones, Machine Gun Kelly и другие популярные артисты) отказались.

На момент написания статьи в мире было зафиксировано около 115 тыс. случаев заражения коронавирусом, вспышка которого произошла в конце прошлого года на территории Китая. Вылечиться от инфекции COVID-19 смогли примерно 65 тыс. человек, тогда как число умерших от заболевания уже перевалило за 4 тыс. Главными странами-очагами коронавируса сейчас являются Китай (более 80 тыс. зараженных), Италия (более 9 тыс.), Южная Корея (примерно 7,5 тыс.), Иран (более 7 тыс.), Япония (около 1,2 тыс.), а также Франция, Испания и Германия (везде — более 1000 подтвержденных случаев). В России к 10 марта, согласно данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, зафиксировано 20 случаев заражения.