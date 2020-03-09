«Отель Белград» и новинка от Pixar: что смотрят в России

Самым успешным фильмом праздничных выходных стала премьера недели — комедия Константина Статского «Отель «Белград», снятая по мотивам ситкомов «Отель Элеон» и «Гранд». Как и в предшествующих сериалах, в полнометражной ленте снялись звезда самого прибыльного российского фильма «Холоп» Милош Бикович, Диана Пожарская, Александра Кузенкина и Егор Корешков. В первый уикенд «Отель Белград», продолживший историю сербского отельера Павла Аркадьевича, собрал 240 млн.

Вопреки оценкам экспертов кинорынка, мультфильм «Вперед» от студии Pixar в премьерные выходные собрал 210 млн рублей. В новой работе режиссер Дэн Скэнлон «Университета Монстров» рассказывается о двух братьев-эльфах из мира, утратившего волшебные свойства из-за современных технологий. Подробнее о мультфильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Третье место досталось криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены», для которого праздничные выходные стали четвертыми в российском прокате. В этот раз лента с Хью Грантом, Чарли Ханнэмом, Генри Голдингом, Мишель Докери, Джереми Стронгом, Колином Фарреллом и Эдди Марсаном собрала 106,5 млн и перевалила за миллиардный рубеж.

Еще одна премьера в списке лидеров российского кинопроката — фантастический триллер «Человек-невидимка» от сценариста хоррор-франшиз «Пила» и «Астрал» Ли Уоннелла. В центре сюжета новой экранизации классической истории Герберта Уэллса оказывается возлюбленная сошедшего с ума ученого. После побега девушки злодей совершает суицид, и ее начинают преследовать паранормальные явления. В первый российский уикенд лента с Элизабет Мосс в главной роли заработала 97,3 млн рублей. Рецензию к фильму от редактора отдела «Культура» можно почитать здесь.

Первую пятерку замыкает фильм «Лед 2» Жоры Крыжовникова, премьера которого состоялась 14 февраля. Включая собранные за минувший уикенд 77,8 млн рублей, картина уже собрала 1,4 млрд рублей и почти догнала первый «Лед», ставший одним из самых успешных российских фильмов 2018 года. Тогда касса фильма с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым достигла 1,5 млрд рублей.

Следом финишировала полнометражная версия одноименного американского сериала «Остров фантазий». Фильм об отдаленном курорте, постояльцы которого вынуждены разгадать тайну острова и спасти свои жизни, стартовал в России с 56,6 млн рублей.

Семейная лента «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», вышедшая в России 20 февраля, в ходе уикенда заработала 37,7 млн. На сегодняшний день фильм о ветеринаре с уникальными способностями, которого сыграл Роберт Дауни-младший, собрал в российском прокате 526 млн рублей.

На восьмом месте расположилась киноверсия приключений синего ежа Соника из известной видеоигры. На третьей неделе российского проката фильму «Соник в кино» с Джимом Керри в роли доктора-злодея удалось собрать 31,8 млн рублей.

Новая спортивная драма «Один вдох» Елены Хазановой, основанная на биографии трагически погибшей чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, провалилась в прокате. Фильм о 40-кратной мировой рекордсменке собрал 27,7 млн рублей за первый уикенд, в то время как эксперты ожидали на 50 млн больше.

Десятым стал фильм Криса Сандерса «Зов предков», снятый по мотивам одноименной повести Джека Лондона. В ходе третьего уикенда в российском прокате картина со звездой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом собрала почти 16,8 млн рублей.