Все-таки «Uno»: Little Big презентовала песню для «Евровидения»

В эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа на песню «Uno», с которой группа Little Big представит Россию на «Евровидении». Ранее в сети появился 15-секундный отрывок этой композиции, однако солистка коллектива Софья Таюрская опровергла его отношение к конкурсу. Опубликованный на малоизвестном YouTube-канале ролик назывался «Little Big «UNO» (Official Audio) Eurovision 2020 Russia».

На момент публикации этого текста клип, представляющий собой ретро-выступление с юмористическими моментами, был доступен только на сайте Первого канала. На официальном YouTube-канале группы Little Big сразу после выхода «Вечернего Урганта» был опубликована аудио-версия. Композиция навеяна латиноамериканскими мотивами, но в целом выполнена в привычной для группы стилистике.

О том, что на «Евровидении-2020» от России выступит группа Little Big, стало известно 2 марта. Как тогда отмечал лидер рейв-коллектива Илья «Ильич» Прусикин, лично он не ожидал, что ему и его команде будет предоставлен такой шанс.

Реклама

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин в эфире Первого канала. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

Кроме того, вокалист Little Big также пообещал, что в их конкурсном номере найдется место юмору, тогда как веселой будет и сама песня: «Мы вам обещаем, что вы будете удивлены».

Группа Little Big, в состав которой на данный момент — помимо Прусикина — входят Сергей «Gokk» Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов, была образована в 2013 году. Коллектив, творчество которого отчасти напоминает музыку (и все ее окружающее) популярного южноафриканского бэнда Die Antwoord, добилась широкой известности в кратчайшие сроки (при этом не только в России, но и за рубежом — что не так часто случается с отечественными артистами) и сейчас, вероятно, находится где-то рядом с пиком своей популярности. Клипы Little Big имеют внушительные для российской музыкальной индустрии показатели по просмотрам на YouTube: в частности, видео на песню «SKIBIDI» посмотрели 367 млн пользователей, «FARADENZA» — 197 млн, «I'M OK» — 92 млн, а «LollyBomb», в котором высмеивается лидер КНДР Ким Чен Ын, — 84 млн.

Интересно, что ранее — еще до объявления представителя России на «Евровидении-2020» — Прусикин, выступая в эфире Радио ENERGY, признавался, что в свое время был категоричен в вопросе участия в главном песенном конкурсе Европы, однако впоследствии изменил собственное мнение на сей счет.

«Раньше был категоричен. Говорил, что никогда в жизни не поеду на «Евровидение». Но потом подумал — камон, — отмечал Илья. — Это же так весело можно постебаться, просто выйти [с какой-то] ерундой [на сцену]. <...> Они будут писаться кипятком».

Примечательно, что — согласно букмекерам — Россия на данный момент входит в число главных фаворитом грядущего «Евровидения», занимая четвертое место в списке наиболее вероятных чемпионов конкурса с 8% шансов на победу. Лидирует в условном рейтинге Исландия, которую на мероприятии с песней «Think About Things» представит коллектив Daði og Gagnamagnið.

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в голландском Роттердаме. Действующим победителем шоу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, разделивший в прошлом году пьедестал с россиянином Сергеем Лазаревым, который во второй раз в своей карьере занял на конкурсе третье место. Единственным российским чемпионом «Евровидения» до сих пор остается Дима Билан, первенствовавший на шоу в 2008 году.