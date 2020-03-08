«Мама поправится»: дочь Заворотнюк выступила с обращением

После продолжительного затишья дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к своим подписчикам в Instagram. В первом за последние четыре месяца посте девушка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что испытывает серьезные психологические проблемы в связи с болезнью матери. По словам дочери Заворотнюк, пережить непростой период ей помогают родственники, близкие друзья и все неравнодушные люди.

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«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете как это сложно — и я держу все глубоко внутри сердца.

Я люблю всех, и я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдет радость и счастье», — написала Анна.

В комментариях к этому посту пользователи оставили сотни пожеланий здоровья актрисе. Одна из подписчиц написала, что понимает состояние Анны, потому что в прошлом году ухаживала за неизлечимо больной матерью и несколько месяцев назад ее потеряла. Дочь Заворотнюк принесла своей подписчице соболезнования и высказала уверенность в том, что актриса выздоровеет.

«Мы докажем что эту болезнь можно победить», «Мы справимся, у нас нет другого варианта», «Спасибо за такие хорошие слова, не представляете как вы мне помогаете», — написала Анна в ответ на комментарии.

Ранее СМИ сообщали, что в течение последних нескольких недель судебные службы искали Заворотнюк с целью взыскать с нее задолженность за ЖКХ в размере 46 тыс. рублей. Не сумев определить местонахождение актрисы, подмосковные приставы были вынуждены закрыть дело по долгу. Все это время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев о состоянии ее здоровья.

Тревожные новости о тяжелом заболевании Заворотнюк стали появляться в СМИ в августе 2019 года. Разные источники опубликовали десятки комментариев якобы от анонимных врачей или соседей по палате актрисы. Первое официальное заявление о здоровье Заворотнюк ее родственники сделали 15 октября.

В Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» они сообщили, что звезда действительно больна и находится в медицинском учреждении. Новости о ряде сопутствующих симптомов, о которых писали СМИ, семья актрисы опровергла.

«Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в сообщении.

Ссылка на этот пост была опубликована на официальной странице Заворотнюк в Instagram. Родственники актрисы попросили общественность уважать их желание не распространять информацию о диагнозе и прочих деталях заболевания.

«И пусть бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников», — подчеркнули родственники звезды.

Они пожелали никому не столкнуться с такой болезнью и не узнать ее подробностей, а также поблагодарили за поддержку всех, кто относится к ситуации с пониманием. В аккаунте «Поддержка Заворотнюк» периодически публикуются опровержения публикуемых в СМИ «сенсационных заявлений» и «инсайдерской информации» о состоянии актрисы. Одним из последних постов на этой странице стало опровержение слухов о смерти знаменитости, опубликованных со слов «осведомленного источника».