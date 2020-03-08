«Мама, остановись»: Надежда Бабкина призналась в попытке суицида

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина призналась, что едва не совершила самоубийство, когда была на девятом месяце беременности. В 1974 году исполнительница народных песен застала своего мужа Владимира Заседателева в постели с другой в ее собственной комнате и попыталась свести счеты с жизнью. В ходе шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ знаменитость отметила, что не рассказывала об этом даже близким людям.

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«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься. Подумала, что надо завтра же уехать в Астрахань, но поняла, что меня на самолет не пустят. Я не знала, куда бежать, кому пожаловаться», — поделилась Бабкина.

По словам артистки, от опрометчивого поступка ее «отговорили» еще не родившийся ребенок и ответственность за его жизнь.

«Данила все колотился, как будто просил: «Мама, остановись». Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына», — объяснила исполнительница.

Она добавила, что до сих пор невольно вспоминает попытку суицида, когда видит беременных женщин. По словам Бабкиной, однажды она пыталась рассказать о произошедшем сыну, но тот не стал ее слушать.

«Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали», — призналась артистка.

Простив измену ради ребенка, Бабкина прожила с нелюбимым мужем 17 лет. По словам певицы, они жили как соседи, не испытывая друг к другу чувств.

«С мужем не было никаких близостей, — поделилась знаменитость. — Меня никто не научил, что надо сразу уходить. Я готовила еду, кормила, улыбалась. Мы ссорились очень громко, Данила понимал, что это не очень хорошо. Иногда кричал нам: «Перестаньте, я не хочу это слышать».

В 1991 году Бабкина нашла в себе силы уйти от Заседателева. Следующим мужчиной исполнительницы стал Евгений Горшечков, который младше ее на 30 лет. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, пара уже более 16 лет счастлива в гражданском браке. Секрет крепкого союза мужчина объяснил в комментарии «СтарХиту».

«Отношения — это труд. В молодости ты над ними работаешь, а в зрелом возрасте получаешь плоды. Наверное, у нас все шло правильно, и сейчас мы наслаждаемся идиллией. И то громкое слово! Бывает, звоню Наде и жалуюсь: «Устал». Или она мне: «Я больше не могу!» Перекинемся парой-тройкой фраз, и уже взбодрились. Бесценно, когда люди понимают друг друга с полуслова», — поделился Горшечков.

Певица, в свою очередь, отметила, что главным аспектом длительных счастливых отношений является доверие. По словам Бабкиной, Горшечков не дает повода усомниться в его честности, но иногда заставляет ее напрягаться.

«Когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть потряхивать. Он это знает и, видимо, иногда провоцирует. В свое время мы достаточно долго притирались друг к другу. Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то», — подчеркнула она.

Несмотря на продолжительную совместную жизнь, пара не торопится вступать в официальный брак. Артистка рассказала, что мужчина сделал ей предложение, но она не собирается замуж.

«Зачем парню портить документ? Пусть я у него останусь в памяти такой, какая есть... Порой говорю ему: «Давай найду тебе молодую девку!» А Женя: «С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Еще фору им дашь!» И действительно дам, пока есть силы. Он относится как к равной, и меня это устраивает!» — отметила Бабкина.

Со временем Горшечков с ней согласился и признал, что штамп в паспорте является ни к чему не обязывающей формальностью.