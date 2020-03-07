«Не хочу драматизировать»: Джаред Лето едва не погиб

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб во время занятия скалолазанием. В своем Instagram он признался, что заранее не проверил экипировку, и это в результате могло стоить ему жизни.

«Не хочу драматизировать, но сегодня я чуть не погиб, — написал Лето. — Мы с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом едва не сорвались со скалы».

По утверждениям артиста, страховочная веревка оборвалась в тот момент, когда он находился на высоте около 600 футов (примерно 182 метра -— прим.). В этот момент его подстраховал тренер по скалолазанию.

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«Я помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент: больше осознания положения, чем страха, и немного меланхолия. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы прошли это и выжили. Это было достаточно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью», — добавил он.

Лето — большой фанат экстремального вида спорта. В 2017 году он уже напугал поклонников, когда попытался покорить 900-метровую скалу в Калифорнии.

«Недавно я едва не умер. В своей жизни я несколько раз был близок к смерти, и последний случай произошел совсем недавно.

Был момент в Йосемитском парке, когда я болтался на тросе на высоте 900 метров. Помню, что в этот момент у меня был очень прямой разговор с самим собой. О чем? О том, что терять разум в такой момент неэффективно.

О том, как это важно для выживания — оставаться настолько спокойным, насколько это возможно», — поделился оскароносный актер.

Ранее вышел первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли.

Премьера ленты Columbia Pictures запланирована на 31 июля 2020-го. Помимо актера, в ней также снимется британец Мэтт Смит, завоевавший популярность благодаря съемкам в сериале «Доктор Кто». Ожидается, что картина расскажет о становлении популярного среди фанатов комикса персонажа.

Сюжет начинается с того, что герой Лето пытается найти лекарство от редкого заболевания крови. Единственным вариантом спасения Морбиуса от смерти становится опасный эксперимент, в результате которого он вынужден стать кровожадным вампиром.

По информации Variety, Лето настолько сильно хотели заманить в проект о вампире, что даже разрешили провести личные встречи с кандидатами на позицию режиссера. В ходе одного из таких мероприятий актер и познакомился со шведским кинематографистом чилийского происхождения Даниэлем Эспиносой, известным по фильмам «Код доступа «Кейптаун» и «Номер 44». После нескольких встреч с Эспиносой Лето решил-таки присоединиться к касту «Морбиуса».

В прошлом году стало известно, что Лето сыграет серийного убийцу в новом триллере «Мелочи» от студии Warner Bros. Выход картины состоится в 2021 году. Режиссером и сценаристом выступит Джон Ли Хэнкок, автор драмы «Невидимая сторона», в 2010-м году претендовавшей на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» (также у картины есть награда Американской киноакадемии в категории «Лучшая женская роль» — она досталась Сандре Буллок).