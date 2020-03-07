«Есть некая паника»: коронавирус напугал «Евровидение»

Представители Европейского вещательного союза отказались от запланированной на 9 марта встречи с делегатами международного песенного конкурса «Евровидение» из 41 страны, участвующей в состязании в этом году, в связи с запретом на путешествия, который был введен в организации после того, как у одного из сотрудников было диагностировано заражение коронавирусом.

Также стало известно, что представители Швеции и Израиля не будут присутствовать на рабочей встрече, запланированной на 9 мая.

Руководство израильской организации KAN, транслирующей «Евровидение», отменило поездку по совету национального министерства здравоохранения. В ведомстве сочли, что будет безопаснее, если представители KAN пропустят эту встречу.

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Шведская общественная вещательная организация SVT приняла решение, что ее представители будут участвовать во встрече в онлайн-режиме, не посещая сам Роттердам. Сообщается, что в этот раз исполнительный супервайзер «Евровидения» Юн Ула Санн также примет участие во встрече посредством видеозвонка.

«Европейский вещательный союз продолжает наблюдать за ситуацией и оценивать возможный урон, который может принести коронавирус. Участники должны связаться со своими координаторами в случае любых изменений в программе и обсудить ваши опасения, приняв соответствующие меры при необходимости», — говорится в официальном заявлении ЕВС.

Говоря с «Газетой.Ru» о перспективах развития событий, телеведущая Яна Чурикова, неоднократно комментировавшая «Евровидение», обратила внимание на слова организаторов об отсутствии планов отказаться от проведения конкурса.

«С одной стороны — есть уже ряд мероприятий, которые были отменены из-за коронавируса, а есть некие заявления о том, что пока не рассматривается такая опция для конкурса в целом. Поэтому предлагаю просто наблюдать за развитием событий и ждать. Если фестиваль «Ультра» счел нужным отмениться, или отраслевая выставка MIPCOM в Каннах, то, в общем, это есть, да. Есть некая паника на планете по поводу распространения коронавируса и организации массовых мероприятий. События развиваются очень стремительно — я думаю, что в течение ближайшего времени у нас будет ясность по этому вопросу», — сказала она.

Комментировавший «Евровидение» в 2016 году телеведущий Дмитрий Губерниев в свою очередь указал на то, что в ситуации возможной отмены Олимпиады риск отказа от «Евровидения» представляется не столь серьезной новостью.

«Слушайте, я не очень уверен, что Олимпиада состоится, а мы с вами «Евровидение» обсуждаем. Мир не перевернется от того, что конкурс этот отменят в этом сезоне — я к этому веду. И даже мир, наверное, не перевернется, что отменят Олимпиаду, но согласимся, что это будет случай беспрецедентный. Мы сейчас живем одним днем, и если мы не поехали в Чехию на финал Кубка мира по биатлону — мы собираемся в Финляндию, но не факт, что мы поедем через неделю в Норвегию. Жизнь вносит коррективы каждый день и каждый час. Поэтому бог с ним, с «Евровидением», — пояснил он.

Губерниев также допустил, что в случае роста опасений, связанных с распространением коронавируса, «Евровидение» могут провести с пустыми трибунами или даже в студии в режиме онлайн.

«Сейчас все возможно, да. Мы же видим биатлон с пустыми трибунами. Я не исключаю, что есть такая опция. Все-таки, конкурс телевизионный, и в зале хоть людей и много, но не столь много, чтобы назвать это суперсущественным. Поэтому тоже надо подумать может быть и над таким форматом, почему нет? В конце концов, можно тогда Евровидение вообще в студии проводить — это ж конкурс песни. Все так же будут смотреть. Другой вопрос, что присутствие зрителей, на спортивном ли соревновании, на культурном ли мероприятии, это наличие дыхания, наличие жизни, реакций, эмоций. Но, опять же, жизнь вносит коррективы», — сказал Губерниев.