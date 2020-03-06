Локи и его женская версия: что готовит сериал Disney+

В Атланте продолжаются съемки предстоящего сериала «Локи» для стримингового сервиса Disney+. Судя по кадрам, Том Хиддлстон променял свой роскошный зелено-золотой костюм суперзлодея на ординарный плащ. На нескольких кадрах рядом с Хиддлстоном заметили Оуэна Уилсона — похоже, он исполнит роль сотрудника полиции времени вселенной Marvel.

New:Tom Hiddleston on the set of the Loki series. pic.twitter.com/9TBocE0rVh — Best Of Tom (@hiddlesbb) March 4, 2020

Между тем «слитые» в сеть кадры не только раскрыли некоторые детали образа персонажей, но и оставили после себя вопросы. Так, на съемочной площадке поклонники разглядели Софи Ди Мартино: с одной стороны, это подтвердило слухи о том, что актриса присоединилась к касту, с другой — не ясно, кого именно она сыграет.

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Согласно догадкам поклонников кинематографической вселенной, Ди Мартино перевоплотится в женскую версию бога хитрости и обмана. Об этом, например, свидетельствует классический зеленый костюм с золотыми вставками. Другая часть фанбазы предположила, что артистка может исполнить роль Чаровницы, одного из заклятых врагов Тора.

this is such a loki outfit this CANNOT be a coincidence. lady loki nation rise! pic.twitter.com/dvqwk1s7dN — joanne (@hiddlestomas) March 4, 2020

Выход сериала о Локи запланирован на весну 2021 года. Хотя персонаж умер во время событий «Войны бесконечности», в финале «Мстителей» бог коварства во время путешествия героев в прошлое сбежал с помощью Тессеракта. Режиссером проекта выступила Кейт Херрон («Половое воспитание»), а сценаристом — Майкл Уолдрон («Рик и Морти»).

Помимо шоу «Локи», Disney+ готовит мини-сериал об участнике Мстителей, лучнике-виртуозе Клинте Бартоне, известном как Соколиный глаз. В роли меткого супергероя снимется Джереми Реннер, игравший этого персонажа в фильмах киновселенной Marvel. Это будет уже шестое по счету появление актера в образе Бартона: ранее его можно было увидеть в первом «Торе», двух частях «Мстителей», ленте «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Финал».

Известно, что Disney выпустит сразу несколько проектов по вселенной Marvel. В их числе: сериалы «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном, который выйдет на онлайн-платформе в августе 2020-го, «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани (декабрь этого года).

Кроме того, в начале февраля бывший генеральный директор Disney Боб Айгер намекнул на создание нескольких спин-оффов сериала «Мандалорец». Он отметил, что в дополнительных проектах у популярного шоу появятся новые герои и злодеи. Сам по себе «Мандалорец» является ответвлением саги «Звездные войны». Сериал вышел в ноябре прошлого года и снискал огромную популярность у зрителей — в большой степени из-за Малыша Йоды.

Помимо развития вселенной «Мандалорец», Disney готовит к выходу сериал о приключениях капитана разведки Альянса Кассиана Андора, который станет приквелом первого спин-оффа франшизы «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Кроме того, ожидается сериал про джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли.