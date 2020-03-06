«Вне себя от радости»: зачем Тайка Вайтити пришел на Netflix

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет два мультсериала для стриминговой платформы Netflix. Один из них основан на сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», другой расскажет историю Умпа-Лумпов — маленьких работников фабрики Вилли Вонки. Получивший премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Кролик Джоджо» Вайтити выступит режиссером и исполнительным продюсером в обоих проектах, а также напишет сценарии.

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«Шоу сохранит основной дух и тон оригинальной истории, между тем будет создан новый мир и персонажи, выходящие за рамки страниц книги Даля», — цитирует представителей Netflix издание Variety.

Стриминговый гигант также дал понять, что подписание Вайтити на эти два проекта знаменует собой начало «обширного партнерства» между Netflix и компанией, ответственной за наследие Роальда Даля (The Roald Dahl Story Company). Организация намерена переосмыслить многие из историй Даля, в числе которых «Матильда», «Большой и Добрый Великан», «Близнецы» и другие.

«Найти подходящего творческого партнера, чтобы воплотить в анимации Вилли Вонку, Чарли и Умпа-Лумпов было непростой задачей, до тех пор пока Тайка не вошел в комнату, — сказала вице-президент Netflix по оригинальной анимации Мелисса Кобб. — Тогда это было действительно очевидно. Если бы Даль создавал персонажа режиссера, для того чтобы тот адаптировал его произведения, уверена, он создал бы Тайку»

Директор по коммерции и развлечениям компании Roald Dahl Story Company Гидеон Симелофф, в свою очередь, заявил, что есть что-то «неоспоримо Вонковское» в творческом чутье и неподражаемом чувстве юмора Вайтити.

«Мы не можем представить никого более подходящего для того, чтобы возглавить творческий процесс этих первых в своем роде проектов Netflix, — подчеркнул Симелофф. — Как сказал бы сам Вилли Вонка: «Мы восхищены! Очарованы! Вне себя от радости!»

Представители Netflix заявили о намерении сервиса выйти на новый уровень в области анимационных фильмов для семей. К слову, вышедший в ноябре прошлого года рождественский мультфильм «Клаус» испанского режиссера Серхио Паблоса принес в копилку стриминговой платформы номинацию на «Оскар».

Среди режиссерских работ Вайтити такие фильмы как «Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарок», «Охота на диких людей», «Чем мы заняты в тени» и получивший «Оскара» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» — «Две машины, одна ночь». Кроме того Вайтити режиссировал финальную серию шоу «Мандалорец» на стриминговом сервисе Disney+, а также был исполнительным продюсером, соавтором и режиссером в телеэкранизации «Что мы делаем в тени» на FX, второй сезон которой выйдет в конце марта.

В настоящее время кинематографист занят в постпроизводстве художественного фильма «Next Goal Wins», а затем он напишет и снимет марвеловский «Тор: Любовь и Гром».