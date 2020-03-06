«Крайне неэтично»: мемуары Вуди Аллена привели к забастовке

В Нью-Йорке сотрудники издательства Hachette Book Group выступили против публикации мемуаров Вуди Аллена «Не к месту» («Apropos of Nothing»), передает The Hollywood Reporter. До этого сразу несколько крупных компаний отказались печатать книгу из-за обвинений режиссера в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу.

«Более 75 работников Hachette выразили солидарность с Ронаном Фэрроу (сын Аллена — «Газета.Ru»), Дилан Фэрроу и теми, кто пережил сексуальное насилие», — говорится в одном из постов в Twitter.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen's memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8 — Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) March 5, 2020

В пресс-службе издательства пообещали, что прислушаются к мнению сотрудников.

«Мы уважаем и принимаем точку зрения наших сотрудников, которые решили выразить свою обеспокоенность по поводу публикации этой книги. Мы привлечем работников к более полному обсуждению этого вопроса при первой же возможности», — ответили THR в Hachette Book Group.

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Публикация воспоминаний Аллена «Не к месту» запланирована на 7 апреля. После того, как Hachette Book Group приобрело мемуары, сын кинематографиста — журналист Ронан Фэрроу — объявил о разрыве контракта с издательством. Ранее компания выпустила его книгу «Поймать и убить» («Catch and Kill») о расследовании домогательств в Голливуде. В ней он, в частности, упоминает дело продюсера Харви Вайнштейна, признанного 24 февраля виновным в сексуальном насилии, а также обвинения Аллена в растлении своей падчерицы Дилан Фэрроу. Сам Ронан неоднократно заявлял, что верит сводной сестре.

«Я был разочарован, когда узнал из СМИ, что мой издатель Hachette приобрел мемуары Вуди Аллена после того, как другие крупные компании отказались делать это. Hachette скрыл решение от меня и своих сотрудников, пока мы работали над «Поймать и убить» — книгой о том, как влиятельные мужчины, включая Аллена, избегают ответственности за сексуальное насилие», — возмутился Фэрроу.

Согласно анонсу, мемуары Аллена расскажут о его личной и профессиональной жизни, а также затронут взаимоотношения с семьей. По мнению Ронана Фэрроу, издательство поступило непрофессионально, поскольку не провела фактчекинг книги.

«С моей сестрой даже не связались по поводу насилия, которое она пережила будучи ребенком, — продолжил сын кинематографиста. — Hachette ведет себя крайне непрофессионально и неэтично по отношению к жертвам сексуального насилия».

Сама Дилан поблагодарила бастующих за поддержку. «Я крайне ошеломлена и испытываю невероятную благодарность за проявленную солидарность», — написала она в Twitter.

Мемуары «Не к месту» могли выйти более десяти лет назад в издательстве Penguin, но тогда Аллен передумал и расторг многомиллионный контракт. В 2019 году на фоне обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых Дилан Фэрроу, сразу несколько крупных изданий отказались работать с режиссером, писала The New York Times. Издатели пояснили, что сотрудничество с Алленом может нанести урон их репутации.

Впервые Дилан Фэрроу публично объявила о сексуальном насилии со стороны Аллена в 2014 году. По ее словам, приемный отец домогался ее в 1992 году, когда ей было семь лет. Сам режиссер отрицает обвинения. Он считает, что за Фэрроу стоит ее мать актриса Миа Фэрроу, с которой он прожил 12 лет в гражданском браке. Следствие не нашло доказательств его вины, обвинение Аллену не предъявлялось.