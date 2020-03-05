Темнокожая и без гендера: какой будет фея в новой «Золушке»

Американский актер и певец Билли Портер исполнит роль феи-крестной в новой экранизации «Золушки». Комментируя работу над фильмом, лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми» сообщил, что сыграет персонажа без определенной гендерной принадлежности.

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«Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, — цитирует Портера CBS.

— У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И он по-настоящему мощный».

По словам актера, новый фильм о Золушке станет «классической сказкой для нового поколения», которое готово к восприятию таких героев.

«Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — считает Портер.

Роль Золушки в фильме режиссера Кэй Кэннон сыграет кубино-американская певица Камила Кабельо. Детали сюжета пока неизвестны, но в описании проекта говорится, что это будет современное переосмысление классической сказки.

Автором идеи ремейка стал британский актер и продюсер Джеймс Корден, который ведет телешоу «The Late Late Show» на канале CBS. Вместе с ним продюсированием проекта займется Лео Перлман. Российская премьера фильма запланирована на 11 февраля 2021 года.

В прошлом году Портер стал первым открытым темнокожим геем, получившим премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический актер». Он сыграл эмси балов в Нью-Йорке и модельера Прей Телл в сериале «Поза».

«Играя эту роль, я почувствовал себя более сильным, — сказал Портер. — Надев каблуки, платья и парики, я почувствовал себя более могущественным, обоснованным и — осмелюсь сказать — мужественным, чем я когда-либо чувствовал за всю свою жизнь».

В феврале актер привлек к себе внимание экстравагантным нарядом, в котором он пришел на вручение премии «Оскар». На красной ковровой дорожке 50-летний Портер появился в черном костюме модельера Кристиана Сириано, объединившего строгий мужской верх в виде смокинга и бабочки с пышной юбкой бального платья. На мероприятии актера сопровождал его муж Адам Смит, одетый в классический черный смокинг.

Комментируя выбор наряда для церемонии, Портер признался, что долгое время он был «ограничен в проявлении любви к моде», привитой ему бабушкой и мамой.

«Когда ты темнокожий и гей, то все ставят под вопрос твою мужественность. Я часто сталкивался с проявлениями гомофобии в адрес моего гардероба», — говорил он в комментарии Vogue.

По словам актера, на создание его платьев часто уходит от одного до четырех месяцев в зависимости от значимости предстоящего события.

«Мы создаем нестандартные произведения для определенных мероприятий – например, «Эмми», «Оскар», «Золотой глобус» или что-то в этом роде, — рассказал Портер. – Это действительно странно, потому что на эти мероприятия могут и не пригласить».

Артист считает, что мужской моде до сих пор существует много ограничений. По его мнению, стереотип о том, что платья могут носить только женщины, должен уйти в прошлое.

«Я хотел это прояснить. Как мужчина, я делаю выбор в пользу платьев. Я не прикрываюсь трансгендерностью», — сказал актер.

На церемонию вручения премии «Грэмми», которая состоялась 26 января в Лос-Анджелесе, Портер пришел в шляпе от дизайнера Сары Сокол. Головной убор был оснащен открывающейся и закрывающейся бахромой, за которой скрывался яркий макияж актера. Его необычный наряд стал поводом для множества шуток в соцсетях.

«У нас наступил 2020-й, а Билли Портер уже живет в 3020-м», «Когда ты злишься, но любимый человек зовет тебя поесть», «Когда мама просит выйти из комнаты и поздороваться с непонятными родственниками», — писали пользователи Twitter под видео, на котором «занавеска» на шляпе Портера раскрывается.

Актер и сам пошутил над этой функцией в Instagram. Комментируя пост со своим образом на церемонии вручения «Грэмми», Портер написал «Взбесите меня, и кулисы закроются!»