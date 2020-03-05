Эльфы потеснили «Человека-невидимку»: на что пойдут в США

Лидером американского бокс-офиса 6-8 марта станет новый мультфильм Pixar — «Вперед». На старте трогательной семейной ленте, в которой два брата-эльфа отправляются на поиски своего отца, прогнозируют $50-52 млн. Таким образом, шоу, в котором главных героев в оригинале озвучили Том Холланд и Крис Прэтт, имеет все шансы приблизиться к результату «Тайны Коко» ($50 млн), предыдущей работы студии, вышедшей в 2017 году.

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На вторую строчку опустится новинка минувших выходных — «Человек-невидимка» о токсичных отношениях с Элизабет Мосс в главной роли. За первый уикенд фильму удалось заработать $29 млн и возглавить домашний прокат. На этот раз картина австралийского режиссера Ли Уоннелла выручит в районе $17 млн.

Подробнее о фильме читайте в нашей рецензии.

Третьим, согласно предварительным прогнозам, финиширует в прошлом лидер трех предыдущих недель — «Соник в кино». Предполагается, что история про самого скоростного анимированного ежа, в которой усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, а самого Соника озвучил Бен Шварц, принесет своим создателям еще $8,8 млн.

Долгожданному возвращению звезды Темного рыцаря Бену Аффлеку на большой экран пророчат порядка $8,2 млн при бюджете в $21 млн. По сюжету фильма «Вне игры» актер играет школьного тренера по баскетболу Джека Каннингэма, который борется с пагубной зависимостью и переживает разрыв с женой.

С третьей на пятую позицию рискует переместиться «Зов предков» с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. По итогам 6-8 марта лента, в которой режиссер Крис Сандерс дебютировал вне анимации, покажет результат на уровне $7,2 млн. Таким образом, общая касса картины составила $57,5 млн.

На третьей неделе проката очередная экранизация культового романа «Эмма» с Аней Тейлор-Джой в главной роли неожиданно ворвется в топ-8 бокс-офиса. В грядущие выходные фильм постановщицы Отем де Уайлд может прибавить к вырученным $7,2 млн еще $5,3. По сюжету главная героиня Эмма Вудхаус пытается сосватать свою подругу за викария Элтона, но внезапно обнаруживает, что он на самом деле влюблен в нее саму.

Седьмую позицию, предположительно, займет старожил проката — «Плохие парни навсегда» с $3,1 млн. Общая касса ленты, главные роли в которой исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, на домашнем рынке превысит $200 млн.

За месяц домашнего проката новый фильм расширенной киновселенной DC «Харли Квинн: Хищные птицы» спустится на восьмое место в таблице лидеров по сборам. История освободившейся от гнета своего постоянного подельника Джокера суперзлодейки в исполнении Марго Робби, которая бросает вызов местной преступной банде во главе с Юэном Макгрегором, на этот раз принесет своим создателям еще $2,3 млн.