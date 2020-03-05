«Ты не виновата»: «Очень женские истории» в кино на 8 марта

Идея фильма-антологии «Очень женские истории», каждая из пяти короткометражек которого раскрывает историю отношений двух женщин, появилась у продюсерши Юлии Мишкинене и режиссерши Наташи Меркуловой после выхода их фильма «Интимные места», свободное обращение которого с табуированными в российском искусстве темами выглядело чуть ли не как политическое высказывание в гуще общественно-политических событий 2013 года.

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Первый эпизод фильма от Оксаны Михеевой «Эс, как доллар, точка, джи» переносит зрителя в Россию будущего, где желающие вступить в брак мужчины и женщины должны обратиться в местный МФЦ, чтобы взять вторую половину в аренду. Но главной героине в исполнении Анны Михалковой не хочется отказываться от полюбившегося за 20 лет мужа. Вместе они решаются пойти на авантюру — соврать о его смерти и отказаться от предусмотренной в таких случаях замены. Однако по мере продвижения сюжета, сатирическая зарисовка начинает приобретать черты западных антиутопий вроде «Рассказа служанки», где роль женщин в обществе редуцирована до обслуги и «живых инкубаторов».

Мы узнаем, что в прекрасной России будущего женщины после 50 лет могут рассчитывать только на мужей из категории 70+, в то время как мужчинам по закону «можно с ровесницами или до -15 лет пожизненно», а сотрудница МФЦ грозит главной героине штрафом за превышение допустимого лимита детей («Им хотеть можно — вам рожать нельзя!»). Даже когда неудавшийся обман горе-супругов вскрывается, последствия для них выглядят кричаще несимметрично — анкету мужчины «за добровольную явку» переводят в категорию «от 25 до 35», а его супруге сообщают о понижении категории.

close Кадр из фильма «Очень женские истории» (2020) Кадр из фильма «Очень женские истории» (2020) «Капелла Фильм»

Отдельно хочется отметить режиссерское мастерство Михеевой, которая смогла удержать жанр социальной фантастики в понятной на постсоветской территории стилистике — один только кадр с потерявшей надежду Михалковой, типологически напоминающей Ирину Мухину, сопровождаемый песней Анны Герман «Один раз в год сады цветут» позволяет представить себе эту короткометражку как своеобразное продолжение фильма «Москва слезам не верит».

Ироничное настроение сменяется более возвышенной интонацией в эпизоде Лики Ятковской «Уроки рисования для взрослых». Если Михеева говорила о закрепощенном положении женщин, конструируя возможные патриархальные правовые механизмы будущего, то Ятковская, в соответствии с названием своей работы, уделяет основное внимание визуальной стороне и эстетике женского тела. Героини короткометражки в исполнении Лукерьи Ильяшенко и Любови Толкалиной (за выбор которой хочется отдельно поблагодарить режиссершу), сталкиваются в борьбе за мужчину на курсах рисования, где обнаженная натурщица позирует им в окружении античных скульптур. Сам эпизод начинается с картин Модильяни. Когда одна из соперниц отправляется в бассейн, она сначала оказывается противопоставлена голым телам в раздевалке, а затем — группе синхронисток, плывущих с ней в разные стороны.

Обилие человеческой плоти, которую мы видим и с эротической, и с эстетической, и с бытовой стороны становится карнавальным лейтмотивом обновления для одной из них, что только подчеркивается сценой примерки на себя платья молодой конкурентки и чувством освобождения сорокалетней жены мужа-изменника, которая находит для себя правильный ответ на вопрос, кто же все-таки принимает решения в ее жизни.

К этому моменту у многих радикально настроенных зрителей может возникнуть претензия, касающаяся несоответствия фильма, призванного раскрыть отношения между женщинами, «тесту Бекдел» (гендерно непредвзятое произведение должно содержать в себе беседу женщин, не связанную с мужчинами, — прим. «Газеты.Ru»). Ситуация меняется к середине фильма — давший толчок созданию самого проекта фрагмент Наташи Меркуловой «Сестры» разительно отличается от остальных четырех эпизодов и с визуальной, и с тематической точки зрения.

close Кадр из фильма «Очень женские истории» (2020) Кадр из фильма «Очень женские истории» (2020) «Капелла Фильм»

История отношений двух женщин, одна из которых смогла достигнуть профессиональных успехов, создать семью и выстроить свою жизнь, чье спокойное течение постоянно оказывается под угрозой из-за алкоголизма сестры, резко меняет интонацию всего фильма — здесь уже нет смягчающей иронии или эстетизированной картинки. Ручная камера, которая ловит малейшие эмоциональные оттенки на лицах Виктории Исаковой и Виктории Толстогановой, подчеркнутая физиологичность и истерики страдающей от зависимости родственницы, непонимание мужа, реалистичные интерьеры наркодиспансера и столкновение с российской медициной — все это подчеркивает серьезный тон короткометражки.

Кстати, несмотря на смену оптики, Меркулова так же мастерски использует музыкальное сопровождение, как и Михеева в первом фрагменте — если тогда атмосферу советской трагикомедии создавала композиция Анны Герман, то здесь удивительным образом к месту оказалась песня «Адреналин» группы «Total», под который уходит в отрыв одна из героинь. Этот полузабытый хит 2001 года без лишних флэшбеков дает нам прочувствовать стиль жизни «проблемной» сестры, которая отказалась взрослеть и на 20 лет заблудилась в фантомах своей юности, закрывшись алкоголем от окружающего мира и своих собственных проблем.

Но главной темой центрального эпизода становится не алкоголизм, не проблемы российской медицины и даже не семейные трудности «положительной» родственницы. Вспоминая детство, героиня Толстогановой раскрывает перед сестрой связанное с ней детское переживание, свою травму, которая на поверку оказывается беспричинной. И звучащие рефреном слова «Ты ни в чем не виновата» становятся волшебным заклинанием, которое несет с собой освобождение.

close Кадр из фильма «Очень женские истории» (2020) Кадр из фильма «Очень женские истории» (2020) «Капелла Фильм»

Тема вины, правда уже с другой стороны, оказывается в центре и последнего эпизода — героиня «Выставки» Анны Сарухановой в исполнении Полины Виторган устраивается в модное арт-пространство на работу «живой статуей», чтобы заглушить боль от расставания с бойфрендом, однако оказывается вынуждена работать в паре с его новой пассией, которую сыграла Анфиса Черных. Пассивная роль безвольного экспоната, навевающая в памяти рассказ Пелевина «Зал поющих кариатид», заставляет ее переосмыслить чувства и освободить свои эмоции, что позволяет уйти от роли объекта действия и стать его субъектом.

«Нет виноватых, есть пострадавшие, а я не хочу быть пострадавшей, я — человек», — приходит к выводу она.

Некий диссонанс в картину вносит единственная короткометражка, снятая мужчиной — скорее всего основной задумкой фрагмента Антона Бильжо под названием «Стиралка», где главные роли сыграли Анна Слю и Диана Дэлль, было показать сложное и тяжелое положение женщины, которая не может найти общий язык со своим мужем. Однако даже интересный повествовательный ход (в котором и оказывается задействована та самая «стиралка») не дает не заметить несколько обвинительный характер эпизода, финал которого находится в опасной близости от сакраментального «сама виновата».

По окончании просмотра послевкусие от «Очень женских историй» можно назвать насыщенным, благодаря разным взглядам и идеям, каждая из которых вполне претендует на отдельный фильм. Собранные же вместе они заставляют снова усомниться в актуальности самого формата антологии, изобретенного в досетевую эпоху как еще один способ заманить зрителей в кинотеатры.