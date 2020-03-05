«Чтобы не было вопросов»: робота-двойника Шварценеггера уничтожат

Робота с внешностью Шварценеггера утилизируют из-за претензий актера

Российская компания Promobot утилизирует робота, внешне похожего на Арнольда Шварценеггера, после информации об иске актера на $10 млн. В пресс-службе производителя заявили, что к ним поступало лишь устное предупреждение от адвоката актера, но официальных заявлений из суда не было.

Пермский производитель автономных человекоподобных роботов Promobot утилизирует робота, внешне похожего на Арнольда Шварценеггера. По словам представителя компании Дарьи Вахтеевой, к ним не поступало иска от актера, о чем пишут зарубежные и российские СМИ.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Мы сами направили запрос к представителям Шварценеггера.

И больше нигде не будем использовать робота, который стал «яблоком раздора». А матрицу, по которой он был создан, утилизируем, чтобы больше никаких вопросов не возникало», — сказала она сайту kp.ru.

Презентация робота состоялась в октябре прошлого года на SynergyGlobalForum в Санкт-Петербурге, где присутствовал Шварценеггер. Тогда бывший губернатор Калифорнии оценил свою схожесть с двойником и в целом положительно отнесся к андроиду.

«Нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, — написал в Facebook председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. — Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции — удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а андроид отвечал: «Кубинские». Коллеги очень интересовались, продаем ли мы роботов в США и можем ли мы начать выстраивать отношения».

В январе компания отправила робота на выставку в Лас-Вегас, после чего адвокат Шварценеггера Марти Сингер попросил не использовать внешность актера для заработка. Услышав предупреждение, производители изменили робота для того, чтобы уменьшить сходство со знаменитостью. В настоящее время андроид находится на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке.

«И в феврале на выставке в Нью-Йорке, где мы представляли робота-няню, мы не позиционировали, что это «Шварценеггер», и нигде об этом не говорили. Это написали СМИ», — объяснила Вахтеева.

Ранее американский портал TMZ сообщил об иске Шварценеггера к компании Promobot за неправомерное использование его образа. Согласно источнику, актер требует утилизировать робота с его внешностью и выплатить $10 млн компенсации. В исковом документе, на который ссылается издание, говорится, что российский производитель использовал двойника Шварценеггера для привлечения внимания к своей продукции. В январе руководство Promobot якобы пообещало выполнить просьбу адвоката не показывать робота, но не сдержало свое слово. Поэтому, согласно источнику, Шварценеггер приступил к решению вопроса в судебном порядке.

Созданный в прошлом году робот способен поддерживать разговор, реагировать на эмоции собеседника и воспроизводить более 600 вариантов мимики человека, по-разному двигая глазами, бровями, губами и шеей. Конструкция лица и кожа андроида были созданы по собственным запатентованным технологиям российской компании. На выставках его позиционировали как робота-няню, который может развлекать детей в отсутствие родителей.

Андроид с внешностью Шварценеггера является вторым человекоподобным роботом производителя. Первый экземпляр копирует внешность председателя совета директоров компании.

«Мы можем построить лингвистическую модель на основе популярных фраз конкретного человека — робот будет общаться и отвечать на вопросы с помощью частых выражений «оригинала», используя определенный контекст знаний этого человека. Представьте, что точная копия Майкла Джордана будет продавать баскетбольную форму, а Александр Пушкин — читать собственные стихи в музее?» — говорил Южаков в прошлом году.

По его словам, роботы предназначены для коммерческого и домашнего использования, но выйти с ними на улицу не получится. Сейчас андроиды представлены стационарными бюстами, которые устанавливаются на специальную платформу.