«Чтобы не было вопросов»: робота-двойника Шварценеггера уничтожат

Пермский производитель автономных человекоподобных роботов Promobot утилизирует робота, внешне похожего на Арнольда Шварценеггера. По словам представителя компании Дарьи Вахтеевой, к ним не поступало иска от актера, о чем пишут зарубежные и российские СМИ.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Мы сами направили запрос к представителям Шварценеггера.

И больше нигде не будем использовать робота, который стал «яблоком раздора». А матрицу, по которой он был создан, утилизируем, чтобы больше никаких вопросов не возникало», — сказала она сайту kp.ru.

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Презентация робота состоялась в октябре прошлого года на SynergyGlobalForum в Санкт-Петербурге, где присутствовал Шварценеггер. Тогда бывший губернатор Калифорнии оценил свою схожесть с двойником и в целом положительно отнесся к андроиду.

«Нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, — написал в Facebook председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. — Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции — удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а андроид отвечал: «Кубинские». Коллеги очень интересовались, продаем ли мы роботов в США и можем ли мы начать выстраивать отношения».

В январе компания отправила робота на выставку в Лас-Вегас, после чего адвокат Шварценеггера Марти Сингер попросил не использовать внешность актера для заработка. Услышав предупреждение, производители изменили робота для того, чтобы уменьшить сходство со знаменитостью. В настоящее время андроид находится на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке.

«И в феврале на выставке в Нью-Йорке, где мы представляли робота-няню, мы не позиционировали, что это «Шварценеггер», и нигде об этом не говорили. Это написали СМИ», — объяснила Вахтеева.

Ранее американский портал TMZ сообщил об иске Шварценеггера к компании Promobot за неправомерное использование его образа. Согласно источнику, актер требует утилизировать робота с его внешностью и выплатить $10 млн компенсации. В исковом документе, на который ссылается издание, говорится, что российский производитель использовал двойника Шварценеггера для привлечения внимания к своей продукции. В январе руководство Promobot якобы пообещало выполнить просьбу адвоката не показывать робота, но не сдержало свое слово. Поэтому, согласно источнику, Шварценеггер приступил к решению вопроса в судебном порядке.

Созданный в прошлом году робот способен поддерживать разговор, реагировать на эмоции собеседника и воспроизводить более 600 вариантов мимики человека, по-разному двигая глазами, бровями, губами и шеей. Конструкция лица и кожа андроида были созданы по собственным запатентованным технологиям российской компании. На выставках его позиционировали как робота-няню, который может развлекать детей в отсутствие родителей.

Андроид с внешностью Шварценеггера является вторым человекоподобным роботом производителя. Первый экземпляр копирует внешность председателя совета директоров компании.

«Мы можем построить лингвистическую модель на основе популярных фраз конкретного человека — робот будет общаться и отвечать на вопросы с помощью частых выражений «оригинала», используя определенный контекст знаний этого человека. Представьте, что точная копия Майкла Джордана будет продавать баскетбольную форму, а Александр Пушкин — читать собственные стихи в музее?» — говорил Южаков в прошлом году.

По его словам, роботы предназначены для коммерческого и домашнего использования, но выйти с ними на улицу не получится. Сейчас андроиды представлены стационарными бюстами, которые устанавливаются на специальную платформу.