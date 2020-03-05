«Не время умирать»: фильм о Бонде решили отложить

Мировой релиз новой части про Джеймса Бонда «Не время умирать» перенесли с апреля на ноябрь из-за вспышки коронавируса. Первыми с просьбой отложить премьеру к MGM и Universal обратились британские поклонники. Они потребовали пожертвовать маркетинговыми интересами ради здоровья людей.
«MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года», — говорится в официальном аккаунте фильма в Twitter.
Выход «Не время умирать» был изначально запланирован на 3 апреля. Теперь в Великобритании фильм покажут 12 ноября, а в США — 25 ноября. Освободивший слот займет мультфильм «Тролли. Мировой тур».
Инсайдеры утверждают, что лента с Дэниелом Крейгом в главной роли потеряет сотни миллионов долларов из-за внеплановых переносов, учитывая, что Китай — второй по величине кинорынок после США — закрыт из-за коронавируса. Аналитики не исключают, что Universal также отложит премьеру еще одного потенциального лидера бокс-офиса — фильма «Форсаж 9», чей выход запланирован на 20 мая.
Вместе с тем из-за коронавируса Disney отложила показ «Мулан» в Китае, при этом американские зрители ремейк все же увидят. Такое решение кажется как минимум странным из-за того, что лента, в которой сыграли только азиатские актеры, была нацелена именно на китайскую аудиторию.
Теперь сложно сказать, окупит ли фильм $200 млн затраченных на производство средств, полагаясь лишь на домашний рынок. Тем более студия всегда рассчитывала на международный прокат как с «Королем Львом»: в 2019-м проект заработал $543 млн в США и $1,1 млрд в мире.
Между тем The Hollywood Reporter считает, что в случае с Бондом пока рано бить тревогу. Новая дата релиза совпадает с Днем благодарения в США, а значит, у фильма есть все шансы заработать отличную кассу. До этого предыдущие части франшизы выходили осенью и показывали отличный результат. Так, «007: Спектр» выручил в первые выходные на домашнем рынке $73 млн. При этом общие сборы в 2015 году достигли $880 млн, из них около 38% заработка принесли Китай, Гонконг и Южная Корея.
С момента закрытия 70 тыс. кинозалов из-за эпидемии Китай потерял порядка $2 млрд, пишет Los Angeles Magazine. По данным The Hollywood Reporter, доходы кинотеатров за три недели с 24 января составили всего $3,9 млн. Для сравнения: в 2019 году выручка за тот же период, который наступил сразу после китайского Нового года, достигла $1,52 млрд.
В Южной Корее и Гонконге сборы сократились более чем на 55% по сравнению с прошлым годом. В Европе ситуация еще хуже: ожидается, что после закрытия более половины кинотеатров Италия потеряет около 70–75% выручки.
Кроме того, перенос крупных голливудских блокбастеров поставил под угрозу срыва Comic Con (в конце марта 2020 года). В частности, из-за вспышки COVID-19 в ежегодном фестивале в Лас-Вегасе отказалась участвовать DC Comics. Представители компании объяснили свое решение тем, что беспокоятся за здоровье и безопасность своих сотрудников.
По состоянию на 5 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 95 тысяч, более трех тысяч погибли, а 50 тысяч вылечились.