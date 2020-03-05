«Не время умирать»: фильм о Бонде решили отложить

Мировой релиз новой части про Джеймса Бонда «Не время умирать» перенесли с апреля на ноябрь из-за вспышки коронавируса. Первыми с просьбой отложить премьеру к MGM и Universal обратились британские поклонники. Они потребовали пожертвовать маркетинговыми интересами ради здоровья людей.

«MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года», — говорится в официальном аккаунте фильма в Twitter.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

Выход «Не время умирать» был изначально запланирован на 3 апреля. Теперь в Великобритании фильм покажут 12 ноября, а в США — 25 ноября. Освободивший слот займет мультфильм «Тролли. Мировой тур».

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Инсайдеры утверждают, что лента с Дэниелом Крейгом в главной роли потеряет сотни миллионов долларов из-за внеплановых переносов, учитывая, что Китай — второй по величине кинорынок после США — закрыт из-за коронавируса. Аналитики не исключают, что Universal также отложит премьеру еще одного потенциального лидера бокс-офиса — фильма «Форсаж 9», чей выход запланирован на 20 мая.

Вместе с тем из-за коронавируса Disney отложила показ «Мулан» в Китае, при этом американские зрители ремейк все же увидят. Такое решение кажется как минимум странным из-за того, что лента, в которой сыграли только азиатские актеры, была нацелена именно на китайскую аудиторию.

Теперь сложно сказать, окупит ли фильм $200 млн затраченных на производство средств, полагаясь лишь на домашний рынок. Тем более студия всегда рассчитывала на международный прокат как с «Королем Львом»: в 2019-м проект заработал $543 млн в США и $1,1 млрд в мире.

Между тем The Hollywood Reporter считает, что в случае с Бондом пока рано бить тревогу. Новая дата релиза совпадает с Днем благодарения в США, а значит, у фильма есть все шансы заработать отличную кассу. До этого предыдущие части франшизы выходили осенью и показывали отличный результат. Так, «007: Спектр» выручил в первые выходные на домашнем рынке $73 млн. При этом общие сборы в 2015 году достигли $880 млн, из них около 38% заработка принесли Китай, Гонконг и Южная Корея.

С момента закрытия 70 тыс. кинозалов из-за эпидемии Китай потерял порядка $2 млрд, пишет Los Angeles Magazine. По данным The Hollywood Reporter, доходы кинотеатров за три недели с 24 января составили всего $3,9 млн. Для сравнения: в 2019 году выручка за тот же период, который наступил сразу после китайского Нового года, достигла $1,52 млрд.

В Южной Корее и Гонконге сборы сократились более чем на 55% по сравнению с прошлым годом. В Европе ситуация еще хуже: ожидается, что после закрытия более половины кинотеатров Италия потеряет около 70–75% выручки.

Кроме того, перенос крупных голливудских блокбастеров поставил под угрозу срыва Comic Con (в конце марта 2020 года). В частности, из-за вспышки COVID-19 в ежегодном фестивале в Лас-Вегасе отказалась участвовать DC Comics. Представители компании объяснили свое решение тем, что беспокоятся за здоровье и безопасность своих сотрудников.

По состоянию на 5 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 95 тысяч, более трех тысяч погибли, а 50 тысяч вылечились.