Pixar и русские в Сербии: на что пойдут россияне

По оценкам экспертов кинорынка, первое место в таблице лидеров на грядущих выходных достанется мультфильму «Вперед» от студии Pixar. Режиссер Дэн Скэнлон, известный по работе над «Университетом Монстров», приготовил для зрителей мультфильм о двух братьев-эльфах из мира, где магия уступила современным технологиям. Братья хотят хотя бы на день воскресить своего отца с помощью волшебного кристалла. Ожидается, что за дебютный уикенд «Вперед» сможет заработать около 250 млн рублей. Подробнее о мультфильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Звезда самой прибыльной российской комедии «Холоп» Милош Бикович вновь появится в главной роли в фильме режиссера Константина Статского «Отель «Белград», снятом по мотивам сериала «Отель Элеон» — спин-оффа проекта «Кухня». Фильм покажет продолжение истории отельера Павла Аркадьевича, который вернулся в Сербию после любовной неудачи в России, однако тут же попал в руки к криминальному боссу, планирующему выдать за него свою дочь. Эти планы оказываются под угрозой срыва, когда в Белград приезжает бывшая невеста Павла из России. Ожидается, что фильм принесет своим создателям 230 млн рублей.

Тройку лидеров российского проката этой недели замкнет еще одна премьера — фантастический триллер «Человек-невидимка» от сценариста хоррор-франшиз «Пила» и «Астрал», австралийца Ли Уоннелла. В новом прочтении классической истории Герберта Уэллса о сошедшем с ума ученом фокус оказался смещен с самого злодея на его подружку в исполнении Элизабет Мосс. После побега от парня-миллионера, который вскоре после этого совершает загадочное самоубийство, ее жизни начинает угрожать опасность паранормального толка. По мнению аналитиков, «Человеку-невидимке» удастся собрать за первые выходные 100 млн рублей.

После бодрого старта в середине февраля, на четвертой неделе проката фильм-возвращение в форму британского классика гангстерских разборок из девяностых Гая Ричи «Джентльмены» спустится на четвертое место. Нашпигованная свинцом, стильными костюмами и динамичным монтажом криминально-авантюрная история с Мэттью Макконахи, Колином Фарреллом и Хью Грантом сможет принести своим создателям еще 80 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Пятое место в таблице лидеров российского кинопроката займет новая спортивная драма от Елены Хазановой «Один вдох», в основу которой легла биография рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, одной из основательниц первой признанной на мировом уровне российской школы этого экстремального вида спорта. По сюжету фильма, главные роли в котором сыграли Виктория Исакова и Максим Суханов, 40-летняя Марина, пережившая разрыв с нелюбимым мужем, уезжает на морское побережье, где встречается со спасателем, который открывает для нее мир фридайвинга — рискованного спорта, где ныряльщики должны уметь как можно дольше держаться под водой с задержанным дыханием без какого-либо дополнительного оборудования. Премьерные выходные принесут картине 75 млн рублей.

На шестое место на этой неделе спустится сиквел одного из главных хитов российского проката последних лет «Лед 2», режиссером которого на этот раз выступил Жора Крыжовников. Продолжению блокбастера о хоккеисте и фигуристке на этот раз удастся заработать около 45 млн рублей.

Последней премьерой этой недели станет полнометражная версия легендарного американского сериала 1970-х годов «Остров фантазий». За дебютный уикенд в России картина о волшебном месте, где исполняются мечты, сможет принести своим создателям 35 млн рублей.

Новая киноверсия приключений ветеринара, способного понимать язык зверей, «Удивительное приключение доктора Дулиттла» на третьей неделе проката опустится аж на восьмое место, не оправдав надежд своих авторов. В этот раз приключенческая история начала ХХ века с Робертом Дауни-младший заработает всего 33 млн рублей.

А на девятом месте расположится киноверсия злоключений синего сверхзвукового ежа из других миров «Соник в кино». На третьей неделе российского проката фильму, где роль главного злодея исполнил Джим Керри, удастся собрать еще 30 млн рублей.