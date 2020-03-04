«Против системы»: иранского режиссера судят из-за фильма

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф получил уведомление о необходимости отбытия тюремного заключения, передает Variety со ссылкой на его адвоката. Оповещение пришло спустя три дня после того, как он выиграл главный приз Берлинского кинофестиваля за свой фильм «Зла не существует».

Однако Расулоф не планирует сдаваться властям. Как утверждает его адвокат, постановщик намерен обжаловать приговор, особенно на фоне вспышки коронавируса. Известно, что в Иране больше 54 тысяч заключенных временно освободили в попытке остановить распространение COVID-19 в тюрьмах.

Официальных сообщений о вызове Расуфола в тюрьму в государственных СМИ пока не публиковалось.

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В прошлом году Расулофа приговорили к году тюремного заключения из-за политического содержания в его картинах (позднее, согласно СМИ, он подал апелляцию, но она была отклонена). Суд счел их пропагандой «против исламского государства». Кинематографисту также запрещено в течение двух лет покидать Иран. Из-за этого он не смог присутствовать на церемонии вручения «Золотого медведя» в Берлине. Приз за «Зла не существует» получила одна из актрис, его дочь Баран.

«Введение таких ограничений изобличает нетерпимость и деспотичность иранских властей», — заявил журналистам Расулоф.

Фильм «Зла не существует» состоит из четырех новелл, каждая из которых рассказывает о людях, которых призвали к исполнению смертной казни. Подобная практика существовала в Иране, но затем ее отменили. В интервью Variety Расулоф рассказал, что картина посвящена сопротивлению в условиях тотальной тирании.

«Какую цену вы должны заплатить за это? На собственном примере я могу сказать, что я, сопротивляясь, лишил себя множества аспектов нормальной жизни, но я рад, что продолжаю бороться», — отметил кинематографист.

В 2011 году режиссер выиграл два приза в Каннах со своим фильмом «Прощание» («Goodbye») на тему цензуры. После этого Расулоф был приговорен к шести годам тюремного заключения и 20-летнему запрету на кинопроизводство. Его обвинили в «сговоре, угрожающем национальной безопасности, и пропаганде против государственной системы».

Позднее приговор был приостановлен, и Расулоф был освобожден под залог. В 2017 году иранские власти конфисковали паспорт режиссера и внесли его в черный список после того, как его лента о коррупции «Неподкупный» («A Man of Integrity») взяла главный приз в секции «Особый взгляд» в Каннах. Тогда автор заявил, что не считает этот или любой другой свой фильм политическим. По словам Расулофа, он критикует само устройство общества.

В Иране местные режиссеры неоднократно подвергались политическим преследованиям. В 2010 году похожая судьба постигла представителя «новой иранской волны» Джафара Панахи — его приговорили к домашнему аресту из-за антиправительственной деятельности и запретили снимать кино на родине. Что примечательно, за это время Панахи успел снять четыре фильма и даже побывал в Каннах, где представлял свои творения с помощью знакомых. Одну из работ он передал через границу на флешке, спрятанной в пирожном.