«Ключевая роль»: звезда «Би-би-си» сыграет в новом «Властелине колец»

Создатели телесериала стримингового сервиса Amazon «Властелин колец» пригласили британского актера Максима Болдри, известного по шоу «Годы» производства «Би-би-си», на главную роль в фэнтези-проекте.

Первые сообщения о возможном участии Болдри в съемках «Властелина колец» появились осенью 2019 года, однако на тот момент он еще не подписал контракт, в связи с чем его не включили в список из 15 актеров, о работе с которыми представители Amazon рассказали в январе 2020 года.

Один из руководителей телевизионного департамента компании Вернон Сандерс заявил, что в настоящий момент все еще идет отбор на несколько ключевых ролей. Ожидается, что Болдри достанется одна из них.

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Ранее сообщалось, что в съемках сериала примут участие Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардз, Дилан Смит, Чарли Викерс и Дэниэл Вейман.

Съемки телеэкранизации саги Толкина должны начаться в Новой Зеландии, при этом уже сейчас известно, что проект был продлен на второй сезон. Ожидается, что в сериале его создатели уделят внимание в первую очередь новым сюжетным линиям, которые предшествовали первой книге оригинальной трилогии «Брат­ство кольца».

Шоураннерами проекта назначены Джон Д. Пейн и Патрик МакКей, которые помимо этого в настоящий момент занимаются созданием «Звездного пути 4» для Paramount Pictures, а также работали над сценариями к фильмам «Годзилла против Кинг Конга», «Голиаф», «Микронавты» и ремейку классического «Флэша Гордона».

«Мы чувствуем себя, как Фродо, выдвинувшийся из Шира, и ощущаем огромную ответственность на своих плечах. Это начало приключения всей жизни. Богатый мир, который Толкин создал, наполнен величием и любовью, мудростью и сложностью», — написали они в совместном заявлении.

Одним из последних громких проектов с их участием стал фильм с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант «Круиз по джунглям», сценарий к которому был основан на аттракционах развлекательного парка Disneyland.

«Это столь обширный мир, есть очень много разных способов, как можно с ним обойтись. Энтузиазм в сообществе сценаристов был небывалый. Так что мы потратили много времени на разговоры о различных взглядах», — призналась глава Amazon Studios Дженнифер Сальке.

Режиссером первых двух эпизодов сериала станет испанский режиссер Хуан Антонио Байона, снявший в 2018 году «Мир Юрского периода 2». Он также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Белен Атьенсой, Линдси Вебер, Брюсом Ричмондом, Шерон Тал Игуадо, Дженнифер Хатчинсон и другими.

Руководство Amazon купило права на экранизацию «Властелина колец» еще в 2017 году. Учитывая, что сделка обошлась компании в $250 млн, а также планируемые затраты на гонорары актерам, спецэффекты и реквизит, общая стоимость «Властелина колец» может превысить $1 млрд, что сделает его самым дорогим сериалом в истории.

Источники рассказали, что создатели строят планы на пять сезонов проекта, а в Новой Зеландии, где скоро должны начаться съемки, ожидают, что работа над новым «Властелином колец» станет толчком для развития национальной киноиндустрии благодаря появлению новых рабочих мест и привлечению серьезных инвестиций.