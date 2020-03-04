«Было неприятно»: Самойлова объяснила провал на «Евровидении»

Российская певица Юлия Самойлова, не прошедшая в финал международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2018 году, раскрыла причины своего провала в рамках YouTube-шоу «Слушай, расскажи!» По словам Самойловой, после того, как ей стало известно о том, что она будет представлять Россию на предстоящем конкурсе, около года она была предоставлена сама себе и не получала никакой информации о подготовке к состязанию.

«Было неприятно. Я не понимала, чем заниматься. Не понимала — собирать команду или не собирать. Когда я звонила спросить, а когда будет песня, мне отвечали: «Юля, все будет, не переживай», — сказала исполнительница, добавив, что композиция ей была представлена только в феврале, за несколько месяцев до конкурса.

Реклама

Из-за участия в «Евровидении» Самойлова отказалась от годовой реабилитации, которая требовалась ей для восстановления после перенесенной операции. Согласно певице, для того, чтобы прийти в хорошую форму, ей было нужно больше времени на подготовку. Артистка также подчеркнула, что была организована всего одна репетиция, которой оказалось недостаточно.

«Мне сказали, мол, да что ты паришься — если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция. Вот и получилась моя репетиция», — посетовала Юлия.

Говоря о самой репетиции, Самойлова призналась, что осталась недовольна постановкой музыкального номера. Она даже пыталась донести свое мнение музыкальному продюсеру Юрию Аксюте, однако тот ответил, что времени что-либо переделывать уже нет.

Потерпев неудачу в Лиссабоне, певица услышала от продюсера, что «они сделали все, что смогли» — и что ей следует ехать домой. Кроме того, она заявила, что российские организаторы «Евровидения» ничего ей не заплатили за участие в конкурсе. При этом знаменитость заметила, что не считает, «что за это надо платить», так как ей была предоставлена «возможность».

Позже артистка говорила, что одно время даже всерьез думала об отказе от участия в «Евровидении».

«У меня были мысли отказаться от «Евровидения», особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла. Возможно, мои представления были слишком смутными. Но я подумала, что смогу справиться с этой задачей», — подчеркнула она, отметив, что в конечном счете ни о чем не жалеет.

«Все-таки это моя мечта — пусть наивная, но я шла к ней», — цитирует ее ТАСС.

Самойлова должна была выступать за Россию на «Евровидении» еще в 2017 году в Киеве. Однако в свете российско-украинских разногласий артистке был запрещен въезд на территорию страны — из-за того, что незадолго до этого она побывала в Крыму. Тогда Европейский вещательный союз рекомендовал России выбрать другого конкурсанта, однако в итоге было принято решение этого не делать.

Известность пришла к Самойловой в 2013 году после участия в телевизионном шоу Аллы Пугачевой «Фактор А». Девушке удалось пробиться в финал в категории «Соло в возрасте до 25 лет». В результате голосования телезрителей певице досталось второе место, однако она была награждена специальным призом «Золотая звезда Аллы». Своим пением исполнительница дважды доводила Примадонну до слез.