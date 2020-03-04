«Ты болеешь?» Украинскую певицу затравили за пост о Little Big

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) подверглась критике за пост в своем Instagram-аккаунте, в котором она выразила поддержку в адрес российской группы Little Big. Соревновавшаяся за возможность представлять Украину на «Евровидении» в 2020 году исполнительница предположила, что именно участники российского коллектива станут победителями конкурса.

«Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?» — написала она, сопроводив пост ссылкой на официальную страницу Little Big в Instagram.

В ответ на это соотечественники артистки оставили под публикацией сотни сообщений с оскорблениями и угрозами, вынудив ее временно закрыть возможность комментировать записи.

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«Эм... Ты серьезно болеешь?»; «Разочарование года»; «Как можно поддерживать их... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути»; «Зря ты так», «Проваливай тогда туда», — писали недовольные пользователи.

2 марта Первый канал сообщил, что группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах. Лидер рейв-коллектива Илья Прусикин тогда признался — он не ожидал, что группе выпадет такой шанс.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал музыкант. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

Прусикин также заверил, что их номер будет с юмором, а композиция веселой. «Мы вам обещаем, что вы будете удивлены», — заключил он.

Как следует из пресс-релиза Первого, в ближайшее время состоится премьера песни, с которой Little Big выступят на песенном конкурсе.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав на данный момент входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Коллектив уже в первый год своего существования смог добиться широкой известности — во многом благодаря клипу на композицию «Every Day I'm Drinking», а также выступлению на разогреве у культовых рейверов из ЮАР Die Antwoord.

Чуть ранее со своим представителем на «Евровидении-2020» определилась Украина — им стала электрофолк-группа Go-A. Конкурсную композицию коллектива сравнивают с творчеством российских «Бурановских бабушек», в свое время ставших серебряными призерами «Евровидения».

Добавим, что в конце января критике со стороны украинских интернет-пользователей подверглась еще одна участница национального отбора «Евровидения» — Екатерина Гуменюк.

Певица, выступающая под псевдонимом Ассоль, разозлила соотечественников представлением песни, с которой она планировала выступить на музыкальном конкурсе: сделала это Гуменюк на русском языке. Рассказ артистки о композиции был опубликован на странице телеканала СТБ в Facebook.

«Песня называется «Save it», и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи. Но для того, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с самого себя. Не бросать мусор, не использовать пластик. И если использовать, то правильно его сортировать», — сказала Гуменюк по-русски.

Многочисленные пользователи соцсети оставили без внимания суть высказывания певицы, возмутившись лишь использованием артисткой русского языка.

«Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор», «Сколько она заплатила, чтобы спеть в национальном отборе? Почему говорит по-русски? Они ни слова по-украински не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе», — возмущались украинцы.

«Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в голландском Роттердаме. Действующим победителем шоу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, разделивший в прошлом году пьедестал с россиянином Сергеем Лазаревым, который во второй раз в своей карьере занял на конкурсе третье место.