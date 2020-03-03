«Только не в этой стране»: Панин собрался покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин подтвердил свою бисексуальность и отказался от ранних высказываний относительно ситуации с возвращением Крыма в состав России. Эти откровения прозвучали во время его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

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Отвечая на вопрос ведущего, с кем, на его взгляд, лучше секс: с мужчиной, или с женщиной, артист ответил, что это совершенно разные вещи.

«Ты понимаешь, я же не встречаюсь с мужчинами, я не хожу с ними на свидания. Есть женщина, которую любишь, а с мужиками — это такой приятный бонус», — заявил Панин.

Панин заверил ведущего, что секс с мужчиной действительно может сравниться с сексом с женщиной. Когда Гордон попытался выяснить подробнее, эпатажная звезда фильма «Жмурки» смутился и признался, что не знает, как отвечать на подобные вопросы серьезно. Однако попытался привести в пример ситуацию, когда им с женой приходит в голову разнообразить свою сексуальную жизнь и они приглашают «мальчика или девочку».

«Секс прекрасен в любом состоянии — со всеми вместе. Когда все вместе — вообще прекрасно. — пояснил актер. — Я не гомосексуалист, я люблю женщин. Но иногда… Все, отстань».

Когда ведущий привел цитату Панина из их общего интервью десятилетней давности фразу: «Хочу сыграть гея», актер от своих слов не отказался. Он подчеркнул, что при наличии подходящего проекта с готовностью исполнит задуманное. Удивленному Гордону он посоветовал посмотреть фильм «Полное затмение» с Леонардо Ди Каприо, в котором рассказана история гомосексуальной любви двух выдающихся французских поэтов — Поля Верлена и Артюра Рембо.

Когда речь зашла о Крыме, Панин отказался от своих ранних одобрительных высказываний относительно возвращения полуострова в состав России.

«Я раньше верил в российскую пропаганду. Потом мне немножко открыли глаза. Я не поддерживаю политику Путина», — сказал актер.

В ответ на это ведущий отметил, что слова Панина «дорогого стоят», и признался, что не желает этой программой хоть сколько-нибудь навредить актеру.

По словам Панина, он не хочет, чтобы его 12-летняя дочь жила в России, поскольку ему важно, чтобы она росла среди людей с европейскими ценностями.

«Хоть официанткой, только не в этой стране», — подчеркнул Панин.

Он также сказал, что в ближайшее время собирается покинуть Россию.

«Мы сейчас продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха (городок в Испании — прим.). Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было», — заключил актер.

Говоря о своей карьере, Панин признался, что ему приходилось зарабатывать, поэтому он «снимался в плохих фильмах». Никаких фильмов, которыми он мог бы гордиться, в его карьере не было. Несмотря на то, что его профессиональная жизнь не удалась, Панин считает себя прекрасным актером. Однако в ходе интервью он посетовал, что сейчас мало снимается и тех денег, что были раньше, уже не зарабатывает.

На просьбу перечислить коллег, которых Панин считает талантливыми, тот, расплакавшись, назвал Олега Янковского великим актером. Артист также отметил покойного эстрадного певца Иосифа Кобзона, который считал его хорошим человеком.

«После того, что сказал мне он, мне наплевать, что обо мне скажут другие», — заявил Панин.

Рассуждая о многочисленных женщинах в своей жизни, Панин не смог ответить на вопрос: «что они в нем находят?».

«Смотрю на себя в зеркало: страшный, тощий, уродливый, а эти дуры все прутся и прутся», — сказал он.